Las bajas por coronavirus entre sanitarios aragoneses se duplican en el último mes y se acercan a 650

A mediados de agosto, había casi 350 trabajadores sanitarios de baja por coronavirus. Un mes después, la cifra prácticamente se ha duplicado, hasta acercarse a los 650. Un número que refleja un problema que se ha observado durante toda la pandemia:la alta incidencia entre los profesionales de la Salud.

Según datos de la Consejería de Sanidad, hasta el 27 de septiembre, la última fecha disponible, había 1.460 casos acumulados entre el personal sanitario y 233, entre no sanitarios. Las categorías más afectadas siguen siendo enfermería, con 602 contagios (225 de baja), técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), con 402 casos y 167 bajas, y medicina, con 379 positivos (138 de baja). A estos números hay que sumar los del sector sociosanitario. En estos momentos hay unos 263 trabajadores infectados, aunque el dato de los que están con incapacidad temporal por este motivo sería mayor, ya se suman los que tienen que guardar cuarentena por ser contacto estrecho de un contagiado.

El director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, José María Abad, aseguró esta semana que "es uno de los problemas en el sistema sanitario y residencias, porque ahora mismo no hay capacidad de sustitución". Abad se mostró confiado en que la situación mejore las próximas semanas, cuando toda la plantilla se incorpore a sus puestos tras las vacaciones. Eso sí, añadió, las cifras de bajas hay que ponerlas en contexto porque en el Salud hay unos 22.000 trabajadores, por lo que el porcentaje "no es excesivamente alto". La falta de personal ha motivado "problemas puntuales" que "se van resolviendo".

Desde UGT, la secretaria del sector de Sanidad, Elena Lahoz, criticó que "los trabajadores están desprotegidos" y, dijo, no es normal "que aparezcan brotes, como los de la cocina del Servet o Urgencias del Clínico". El elevado número de profesionales de baja se da, afirmó, "con plantillas ya demasiado ajustadas" a las que se ha pedido "un esfuerzo extra, adelantando vacaciones o doblando turnos". Para Evangelino Navarro, presidente autonómico de Sanidad de CSIF Aragón, las bajas en el personal del Salud "mantienen la misma proporcionalidad de positivos que existe entre la población". Y además "se extreman las medidas de precaución, porque cuando hay un positivo en un servicio se aísla a todos sus compañeros y no se da el alta hasta que no da negativo en PCR".