Aragón ha hecho durante la pandemia más de 50.000 PCR en las residencias

Aragón ha hecho más de 50.000 test diagnósticos en las residencias de personas mayores desde el inicio de la pandemia, la mayor parte de ellas estos dos últimos meses. El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, que compareció este viernes en la Comisión de Sanidad de las Cortes a petición del PP, reconoció que en la primera oleada no había suficientes PCR mientras que ahora, de forma general, se realizan estas pruebas a todos los usuarios y trabajadores de un centro ante la aparición de un caso confirmado de coronavirus.

Falo respondió así a las preguntas expuestas por la diputada popular Ana Marín, quien destacó la situación tan "complicada" que se ha vivido en las residencias y trasladó sus dudas sobre qué ha cambiado en estos centros de mayores respecto a la primera onda epidémica y cuáles son las estrategias para hacer frente a esta segunda etapa de la pandemia.

En este sentido, el director general de Salud Pública aseguró que "las circunstancias son muy diferentes": "Ahora, los profesionales tienen mayor capacidad de respuesta que la de hace unos meses, los centros están mejor preparados y han interiorizado conceptos como el de la sectorización, que antes no se conocía, y hay más recursos diagnósticos que al principio". En este sentido, dijo que las residencias acumulan más de 50.000 test diagnósticos desde marzo, una cifra que consideró "infravalorada" al dar por hecho que son muchos más, porque algunos se han planteado por iniciativa propia. "El volumen de presión diagnóstica es bastante fuerte. Igual esto explica el distinto escenario de ahora, que sigue siendo grave", señaló.

Respecto a la mortalidad en las residencias, Francisco Javier Falo destacó que en la primera onda epidémica los casos en las residencias "supusieron buena parte de la carga de mortalidad", superando el 80% de los fallecimientos en Aragón. Ahora, sin embargo, los decesos en estos centros apenas representan el 35%: "Sigue el mismo patrón de mortalidad identificada en los grupos de riesgo. El foco sigue estando en los mayores de 65 años, y sobre todo de 75, y solo el 1% de los ingresados no presentan ninguna patología previa". Sin embargo, añadió, "se mueren los mayores no residenciados porque la transmisión es comunitaria y, en buena parte, intrafamiliar". Por ello, reiteró la importancia de que los jóvenes y los adultos extremen la precaución en los contactos sociales porque "antes o después" esa transmisión se desplaza a los "grupos más sensibles, que son los mayores y los niños". De ahí que los contagios entre los menores de 14 hayan subido al 15% de media.

Aislamiento de los mayores

Los portavoces políticos trasladaron otras cuestiones referentes al informe del Justicia, que alertaba del aislamiento de los mayores en las residencias durante el estado de alarma o de "casos extremos" de inacción en algunos centros por parte de los ambulatorios. En este sentido, Falo negó que haya habido omisión del deber de socorro por parte del sistema sanitario: "Nunca ha sido una estrategia institucional de tal calado, porque incluso en los peores momentos de la pandemia teníamos disponible hasta el 50% de camas de hospitalizacion, y también espacio libre en las ucis, por lo que nunca ha habido necesidad de hacer ningún tipo de restricción". "Es una postura -dijo- que no compartimos y que no nos parece justa y no se corresponde con el enorme esfuerzo profesionales".

Sí reconoció, sin embargo, la enorme dificultad que hubo de acceso a EPIs. En su intervención, el director general de Salud Pública se refirió también a la "contención y aislamiento" que soportaron las personas mayores: "Los hemos protegido de covid pero los hemos expuesto a la tristeza y a la soledad".