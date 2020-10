Los sindicatos médicos anuncian movilizaciones para este mes

Los sindicatos médicos de Aragón preparan movilizaciones para este mes de octubre por la "inacción" de la DGA. Cesm convocará concentraciones tras las fiestas del Pilar ante el "hartazgo" del personal sanitario. Serán por la tarde y en "puntos estratégicos" como el edificio Pignatelli o la sede del Salud, según avanzó la secretaria general del sindicato en Aragón, Mercedes Ortín. El sindicato perfilará el calendario de protestas esta próxima semana. "Si se ven signos de mejora en los presupuestos de 2021 no se tiene por qué llegar a la huelga, pero el pelo no nos lo vuelven a tomar más", agregó.

La "parálisis" de los traslados de especialistas de área, el precio de la hora de guardia –"el más bajo de toda España"–, y la saturación de la atención primaria centran las reivindicaciones del sector, que critica, asimismo, la "descentralización" que se vive en los centros de salud de la Comunidad. "Cada centro hace lo que buenamente puede. Los compañeros están agotados, hay que reforzar las plantillas. En estos momentos, existe un problema serio. No podemos saturar los ambulatorios con llamadas telefónicas. Necesitamos que nos doten de administrativos, más líneas de teléfono y protocolos para que los pacientes puedan volver a retomar el trato con su médico de familia", dijo Ortín.

Los sindicatos consultados aseguraron que hasta ahora habían permanecido callados por "cortesía" con Sira Repollés, que accedió al Departamento en plena pandemia. "Estamos hartos. Llevamos semanas pidiendo reuniones sin que se nos haya contestado", incidieron.

La gestión de la Consejería de Sanidad no será, en todo caso, el único motivo de protesta. Los médicos también se echarán a la calle contra el Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Y si no se negocia la situación de los residentes, no se descartan protestas como ya ha ocurrido en otras comunidades como Madrid o Cataluña.

CSIF, por su parte, también adelantó que se están preparando movilizaciones en todo el sistema nacional de salud que se desarrollarán durante este mes de octubre.