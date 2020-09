Teresa Tolosana: "La sanidad no se puede organizar a espaldas de la enfermería"

Una cara nueva al frente del Colegio de Enfermería de Zaragoza después de dos décadas. ¿Hay ganas de cambios?

La gente ha opinado con sus votos que sí . Además, ha habido un récord de participación en las elecciones, lo cual es una satisfacción tanto para mí como para todo el equipo que me acompaña.

La primera mujer al frente de la entidad colegial, pese a ser una profesión eminentemente femenina, y con un candidatura de mujeres a excepción de un hombre. ¿Hace historia?

Me gustaría que al final la gente me recordara por algo más que por ser la primer mujer en este cargo. También sorprende que solo soy la segunda que lo ha intentado. Quizás deberíamos tomar nosotras una postura más proactiva para llegar a ocupar determinados sitios en la sociedad. El equipo somos gente joven y solo hay un varón, un matrón, pero representamos a todos los ámbitos en los que se ejerce la enfermería.

En medio de una pandemia sanitaria, ¿era el mejor momento para dar este paso?

Por supuesto, creo que una crisis como esta puede ser una oportunidad para ganar visibilidad y dejarnos oír. También soy realista y sé que esto va a costar esfuerzo y trabajo, pero por falta de ganas y de dedicación de todos no quedará.

¿Qué retos quiere afrontar a corto plazo?

A nivel interno queremos plantear una renovación de los estatutos que son de 2004 y que tendrán que aprobar los colegiados, porque sin ellos no podemos funcionar y eso lo tenemos muy presente. De cara a la sociedad queremos que la enfermería tenga cada vez más presencia en todos los foros y órganos en los que se hable de sanidad. La sanidad no se puede organizar a espaldas de la enfermería como se está haciendo. Llevamos a cabo el 50% del trabajo en la salud y sin nosotras el sistema se queda cojo.

Enfermería ha sido siempre un colectivo reivindicativo. ¿Qué demandas plantea?

La formación en Enfermería en España es buena, pero en la práctica diaria no podemos desarrollar todo nuestro potencial. Podemos liderar procesos vitales relacionados con la enfermedad, la infancia, el embarazo... También podemos tratar patologías banales que no requieren fármacos de prescripción médica sino gran parte de cuidados.

La falta de enfermeras es un clamor, ¿cuál es la solución?

Es un tema complejo. La Universidad está formando a un número de profesionales y hay que valorar si son suficientes para las necesidades actuales. También se debe estimar si las enfermeras están ocupando o no puestos que requieren su perfil o si llevan a cabo funciones que no tienen que ver con sus competencias.

¿Comparte la necesidad de que en estos momentos en cada colegio haya una enfermera?

Las enfermeras son vitales en muchos entornos de la vida. El colegio es un ámbito ideal, más en medio de la pandemia, no solo para hacer las pruebas PCR y controlar los protocolos, sino para todas las cuestiones que tienen relación con la salud y el crecimiento.

Las agresiones a los sanitarios son un grave problema.

A la profesión hay que facilitarle un entorno laboral seguro. Ninguna agresión se justifica ni se explica. Las medidas que contribuyan a evitar estos ataques serán bienvenidas. También son importantes aquellas que se regulan por ley y que tienen un carácter disuasorio, aunque luego toca aplicar la norma.

Siguen estando en primera línea contra el virus, ¿se sienten reconocidas por la Administración y los usuarios?

La Administración muchas veces no se para a preguntarnos y no tiene en cuenta nuestros puntos de vista, y queremos estar al lado de y no detrás de. Mis usuarios me conocen a nivel personal y eso satisface. Soy consciente de que actualmente es complicado que todos los pacientes entiendan nuestra función, que muchas veces es telefónica y a distancia. También lo estamos sufriendo.

El perfil

Teresa Tolosana (Biota, 1962). Titulada por la Universidad de Zaragoza (1983) y diplomada en Sanidad, por la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto Carlos III (junio de 2002). Es enfermera, con plaza en propiedad, en el Centro de Salud del Arrabal desde 1985, donde actualmente ejerce de coordinadora. Ha intercalado el ejercicio asistencial con el de gestión, ocupando distintos puestos como la dirección de enfermería del sector sanitario Zaragoza III (2007-2011). Le gustaría poder combinar su trabajo asistencial con la presidencia de la entidad colegial.