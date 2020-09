Vuelta al cole: "Él me pide la mascarilla. El miedo que tenemos es que haya contagios"

Mark tiene dos años y este lunes a las 8.00 ya estaba levantado para prepararse con tiempo para su primer día en el "cole de mayores" en el barrio zaragozano de Santa Isabel, aunque no tenía que entrar hasta las 11.15 en esta primera semana de adaptación. Más de 10.500 niños aragoneses de Infantil y aulas de dos años han comenzado las clases. Mark es de los pequeños ya que hasta noviembre no cumplirá tres años, pero se le ve tan contento con su pelo "pincho" y su camiseta de dinosaurios. No abre la boca pero mira con sus grandes ojos azules mientras su hermano Erik, de 9 años, explica que es algo tímido. Él también ha madrugado, aunque no empieza 5º de Primaria hasta la semana que viene. Le han dejado en el salón una nota a su madre para despedirse en este día tan especial porque ella ha tenido que salir antes a trabajar.

"Empezó el año pasado en la clase de dos años. Va contento", dice su padre, Raúl Tirado, listo también para un primer día lleno de incertidumbre por la pandemia de coronavirus que ha trastocado la vida de todos. "A ver cómo sale todo", se pregunta, consciente de que este curso "va a ser complicado". Sin embargo, se muestra tranquilo por los niños, que cree que "se acostumbrarán pronto, pero la normalidad que tenían de estar todos juntos ya no la tendrán". Este año por ejemplo, los dos hermanos no podrán verse durante la jornada escolar. El año pasado, Erik recuerda que se acercaba al comedor a ver a su hermano.

Agua, almuerzo y mascarilla

Mark coge decidido su botella de agua y su padre le ayuda a ponerse la bata y la pequeña bolsa con el almuerzo. "Tiene que llevar agua y para los almuerzos una fiambrera", explica Raúl. No tiene que ponerse la mascarilla por su edad, pero la lleva. "Él mismo pide la mascarilla", asegura. "Se la dejaré puesta y luego la profesora que vea lo que hace", dice. "El miedo que tenemos es que haya contagios". En época de gripe las dudas surgen sobre cuándo puede ser un caso de coronavirus u otra enfermedad. Han tenido la experiencia del mayor, que comenzó con fiebre y dolor que resultó ser el apéndice.

"Cada grupo tiene asignados juguetes y solo podrán jugar entre ellos en el recreo"

Mark no tiene ningún miedo y sale contento de casa, con paso decidido junto a su padre y su hermano, los tres con mascarilla, hasta su colegio, el CEIP Juan Pablo Bonet, a unos pasos de su casa. Por el camino se va encontrando con otros compañeros que acuden a la breve clase de este lunes o vuelven de la del primer turno. "¿Qué tal ha ido?", pregunta Raúl a una de las madres con las que se cruza. "Bien, bien. Veremos mañana", contesta. Solo están una hora, con la mitad de sus compañeros y puede quedarse el padre o la madre.

La clase de este lunes ha sido en el patio, sentados en círculo en sillas manteniendo las distancias. "Han estado explicándonos las normas y cogiendo confianza ellos con los profes y para que se conocieran los niños", apunta Raúl a la salida. "Han puesto puntos de colores en el suelo para guardar las filas y está marcado el recorrido hasta el aula", cuenta. Cree que está todo bien organizado. "Cada grupo, que es la clase, tiene asignados juguetes y solo podrán jugar entre ellos en el recreo". Les han limpiado las manos a la entrada y a la salida. "Desinfectan todo, va a estar todo muy controlado, pero cualquiera podemos cogerlo en el colegio, en el trabajo o en cualquier sitio", señala, con dudas sobre cómo se desarrollará el curso y si tendrán que pasar algún periodo de cuarentena en casa. Mark, "al principio ha estado solo observando pero luego se ha ido soltando". "Mañana será la prueba de fuego. Sin padres", reconoce Raúl. Este martes y el resto de este curso marcado por la pandemia.

