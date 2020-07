Aragón valora que algunos alumnos de Secundaria alternen clases presenciales y 'online' si aumentan los contagios

El Departamento de Educación de Aragón trabaja desde hace varias semanas en el segundo escenario del plan de contingencia por si fuera necesario aplicarlo desde el inicio del curso en determinadas zonas de la Comunidad. El consejero Felipe Faci ha adelantado que se intentará asegurar la presencialidad entre los alumnos de Infantil y Primaria, mientras que a partir de Secundaria no se descarta que algunos estudiantes deban compaginar la enseñanza presencial con la digital. Asimismo, se prepara un plan de sustitución de profesorado para supuestos de contagios dentro del centro educativo.

Actualmente el Departamento de Educación apuesta por que Aragón pueda empezar el curso en el primer escenario planteado: máxima presencialidad. No obstante, ha detallado Faci, se está trabajando en una segunda etapa, en la que también se intentará primar la presencialidad. El aumento de contagios sufrido en las últimas semanas en la Comunidad, unido al retroceso a fase 2 en diferentes comarcas, incluida la capital aragonesa, ha incitado al Ejecutivo a definir otras opciones para el inicio del curso.

Aunque todavía no está finalizado, Faci ha adelantado este viernes que se "garantizará" la presencialidad en Infantil y Primaria y también para algunos cursos de Secundaria. No obstante, a partir de entonces se podrá "compatiblizar la enseñanza presencial con la a distancia". "No quiere decir que este sea el escenario que tendremos al inicio del curso", ha puntualizado, al mismo tiempo que ha detallado que le objetivo es tenerlo diseñado "para que se pueda implantar de manera casi automática".

Respecto al profesorado, el próximo curso se contará con 250 docentes más y plan de sustituciones y refuerzo específico. "Si hay un contagio y tenemos que aislar a un grupo de alumnos y profesores, será necesario contratar a más docentes porque esos profesores también imparten clase en otros grupos", ha recordado el consejero. Por ello, ha reconocido que los llamamientos que habitualmente se hacen dos veces a la semana podrían tener que ampliarse y llegar, incluso, a una periodicidad diaria.

Sobre la propuesta de la ministra Celaá de habilitar otros espacios para dar clase, Faci ha recordado que se trata de una idea que se descartó hace tres meses por las "dificultades educativas que genera". El consejero se ha mostrado preocupado por la situación sanitaria y ha reconocido el esfuerzo de docentes y directores.