Celaá: "Con las cifras que tenemos hoy, si el curso comenzara mañana está previsto que lo haga de forma presencial"

A poco más de un mes del regreso de las clases, sigue sin conocerse el plan de las comunidades autónomas para la vuelta a las aulas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una conferencia de presidentes en agosto para hablar precisamente del nuevo curso escolar, mientras que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha avanzado este jueves en una entrevista en 'Cadena Ser' cómo se está planteando ese regreso a los centros de enseñanza.

La ministra ha defendido la "presencialidad" como concepto general y ha asegurado que si algo ha enseñado la pandemia es que "la escuela es insustituible", así como también son "insustituibles" los resultados de esa presencialidad, "particularmente en los más jóvenes", ha enfatizado la ministra.

Preguntada por si el regreso de sus hijos va a ser o no seguro y las dudas que tienen muchas familias con respecto al comienzo del próximo curso, la ministra ha subrayado que "el curso comenzará en septiembre con pautas temporales análogas a las de otros cursos, lo que no significa que no haya que ajustarse a circunstancias excepcionales que puedan emerger en la evolución de la pandemia".

Celaá ha subrayado que "tal y como hemos acordado con las comunidades autónomas" desde el pasado mes de marzo, se han adoptado "medidas muy respaldadas" por la mayoría de ellas, y pasan por implementar las medidas higiénico sanitarias en el aula, pero también por transformar espacios.

La ministra ha valorado positivamente el "gran sobreesfuerzo que han hecho los profesores, los alumnos y las familias", poniendo como ejemplo las cifras de la EVAU, que ha registrado "un 27% más de alumnos" que el curso pasado, consiguiendo unos resultados similares a años anteriores. No obstante, ha reconocido que este modelo de enseñanza 'online' aplicado durante los meses de confinamiento ha sido más eficaz en los cursos superiores, pero en el caso de los más pequeños el Gobierno se muestra convencido de que se necesitan mantener las escuelas abiertas y que los niños vayan a clase.

"Si esa presencialidad en un momento determinado ha de ser priorizada en cuestión de espacios debemos priorizar la Educación Infantil y Primaria", ha adelantado la ministra.

NOTICIAS RELACIONADAS Sánchez anuncia una Conferencia de Presidentes en agosto sobre la vuelta a los colegios

Preguntada por la situación actual de rebrotes, que podría prolongarse hasta septiembre, la ministra ha avanzado que aún con cifras similares de contagios, "si el curso comenzara mañana", está previsto que lo haga de forma presencial en las fechas establecidas. "Las escuelas han de estar abiertas y obviamente hemos adoptado medidas de distancia que he de recordar aquí", ha añadido Celaá, en relación a la distancia interpersonal de 1,5 metros que contempla la ley. "El principal objetivo del curso escolar va a ser cuidar a todas las personas de la comunidad educativa, si bien hemos observado y, además conducidos por la evidencia y los estudios que nos proporcionan esas autoridades sanitarias, que como los niños pequeños no observan esas distancias de seguridad, pueden trabajar en burbujas o en módulos a modo de 'kit' de un grupo pequeño de alumnos que solo se relacionan con uno o dos profesionales o docentes y se mueven a modo de familia no conectándose con otros", ha anunciado la ministra. Esta medida sería, a su juicio, aplicable en Educación Infantil y Primaria, "hasta 10 o 11 años". No obstante, Celaá ha matizado que depende de las CC. AA., que proporcionarán la aplicación práctica en cada uno de los centros escolares.

"El resultado tiene que ser un resultado de colaboración interinstitucional. La solución viene también por aquellos lugares que puedan proporcionar administraciones públicas", ha dicho en relación a la posible apertura de aulas fuera de los centros educativos.

"Hemos de innovar en todo, en metodologías y también en espacios. Esta cuestión de la ratio tipo es una de las cosas que hemos de transformar. Ya nos hemos coordinado con las CC. AA. y hemos ido adoptando una serie de medidas respaldadas por la mayoría, que nos van a permitir trabajar en el sitio adecuando esas medidas higiénico sanitarias y educativas a cada uno de los centros en particular", ha afirmado la ministra.