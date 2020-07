Alcañiz acumula 20 positivos de coronavirus por distintos brotes aislados

Alcañiz registra un brote intenso de covid-19 con casi 20 positivos, una cifra que, previsiblemente, aumentará en los próximos días. Este jueves se realizaron decenas de pruebas PCR en el Centro de Salud, cuyos resultados serán oficiales este viernes y que, posiblemente, confirmarán nuevos contagios.

Fuentes sanitarias confirmaron a última hora de este jueves que en la localidad hay más de 20 personas aisladas en sus domicilios -algunas positivas y otras por "contactos" con infectados-. Respecto al perfil de los contagiados, es variado, aunque predomina la gente joven. Hay casos asintomáticos y algunos que ya empiezan a tener síntomas de la covid-19. Además, los contagios provienen de diferentes ámbitos personales, como viajes a la playa, eventos familiares y varias citas en Alcañiz sin proceder, de momento, a entornos laborales.

En el Centro de Salud alcañizano los sanitarios están doblando turnos para poder atender todos los casos de coronavirus e investigar los contactos. El personal mantiene sus vacaciones, pero no descartan tener que suspenderlas como consecuencia de la oleada de infecciones.

En cuanto al hospital de Alcañiz, cabe destacar que se alcanzaron los cuatro ingresos, tras varias semanas sin incorporar pacientes y permanecer unos días con tres hospitalizados. El más joven de los hospitalizados tiene 55 años.

"A nivel sanitario estamos mucho mejor, ya que hay PCR en Alcañiz y se hace un seguimiento a todos los casos y pacientes. Eso sí, se requiere muchísima prudencia y concienciación", explicó el alcalde, Ignacio Urquizu, que ha convocado una junta de portavoces el próximo lunes en la que hay varias propuestas "ambiciosas y de difícil aplicación" sobre la mesa como cerrar los locales de ocio juvenil, es decir, las peñas, que ya estuvieron cerradas hasta el 1 de julio. "Mientras estuvo vigente el estado de alarma, los ayuntamientos teníamos autoridad sanitaria para tomar esta decisión, pero ahora no. Nos tendría que ceder instrumentos jurídicos el Gobierno de Aragón. Tenemos que estudiar como hacerlo bien", matizó Urquizu. Algunas peñas juveniles ya no abren "por responsabilidad". Y apelando a esa responsabilidad también un bar de copas de Alcañiz, el pub Treze, ha anunciado a través de sus redes sociales que no abrirá este fin de semana por precaución ya que, al menos un cliente, ha dado positivo.

Otros brotes por coronavirus y casos aislados salpican distintas comarcas turolenses, como el Matarraña, Andorra-Sierra de Arcos o el Jiloca.