Lambán asegura que hay coordinación con Cataluña para controlar los brotes y no descarta hacer obligatorias las mascarillas

"Como gobierno no tendremos la más mínima duda en tomar las medidas que haya que adoptar, que serán las que se indiquen desde el ámbito sanitario". Así lo ha manifestado Javier Lambán, presidente de Aragón, que "no descarta" imponer de forma obligatoria el uso de las mascarillas como ha hecho Cataluña. Tras los 59 nuevos casos que se registraron ayer en la Comunidad, la mayor cifra a nivel nacional, Lambán ha asegurado que la coordinación y el intercambio de información con el Ministerio y con la consejería de Sanidad de Cataluña están siendo "constantes, fluidos, eficaces, fructíferos y leales".

No ha aclarado el presidente aragonés si el repunte de este miércoles va a hacer que las cuatro comarcas del Aragón oriental deban permanecer más tiempo en la fase 2. "Me consta que esta mañana el equipo de Sanidad lo está valorando", ha explicado. Se ha mostrado satisfecho y aliviado por que en la DGA es "capaz de reaccionar" y el impacto en hospitalizaciones e ingresos en la UCI son "irrelevantes". Pero no ha ocultado su preocupación por los brotes que se están produciendo, en su opinión, por las condiciones en las que se produce en algunas zonas de la Comunidad a recogida de la fruta y en otras ocasiones, a consecuencia del relajamiento o la falsa sensación de seguridad que hace que la gente participe en "celebraciones, fiestas y usos" que en otros momentos son saludables pero que ahora hay que plantearse de otra forma.

Respecto al brote que se ha registrado en Sádaba, donde al menos hay seis casos confirmados, el presidente de Aragón ha manifestado que "medidas concretas en municipios no se van a adoptar". Ha remitido, no obstante, a la decisión que adopte la consejera de Sanidad, Sira Repollés, de la que se ha declarado "mero reemisor" de información.

Ha vuelto a defender Lambán la decisión que adoptó Aragón al rebajar a cuatro comarcas, Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y Bajo Aragón-Caspe, a la fase 2. "Por haber tomado esa decisión hace semanas algún problema de los nuestros queridos amigos de Cataluña no los tenemos", ha asegurado. Así que ha pedido a los aragoneses que sigan confiando en la sanidad autonómica y que asuman su responsabilidad como ciudadanos y que sean "cautelosos" en su vida privada. Aragón, que mantiene una "coordinación permanente, diaria y absoluta con Cataluña", seguirá tomando sus decisiones de forma autónoma porque considera que "han sido eficaces" y va a seguir así.