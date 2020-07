Hasta 7.215 aragoneses se enfrentan a la Evau más atípica y tardía de la historia

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Evau) comienza este martes, un mes más tarde de lo previsto y con muchas modificaciones. La pandemia obligó a adaptar las pruebas –tanto en tiempo como en forma– a los conocimientos adquiridos de manera presencial por los 7.215 aragoneses que finalmente podrán examinarse en una de las 83 sedes habilitadas, 69 más que el curso anterior.

Las pruebas empezarán a las 11.30 con el examen de Lengua Castellana y Literatura, pero los futuros universitarios deberán acudir a su respectiva sede con media hora de adelanto y no podrán ir acompañados por ningún familiar o amigo. Para evitar desplazamientos, la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Educación han habilitado un total de 83 espacios –­entre facultades, institutos y pabellones municipales– que se han distribuido de manera casi comarcal.

Al llegar, recuerdan desde el campus público, los alumnos deberán esperar fuera del edificio a que los llamen y les indiquen el aula a la que tienen que acceder. Es importante, en esta primera jornada, que el estudiante se fije en el lugar donde se sienta, puesto que lo mantendrá durante las tres pruebas que se desarrollan en este primer día. Antes de acceder al aula, el alumno deberá identificarse. Este será el único momento en el que se podrá quitar la mascarilla para la identificación.

Como en años anteriores, deberá dejar sus pertenencias en el espacio indicado, aunque en esta ocasión, después se lavará las manos con gel hidroalcohólico. Las instalaciones contarán con mesas o asientos separados por una distancia de metro y medio y la normativa específica de la covid-19 detalla que no es necesario acudir con guantes y que aquellas personas que tengan el pelo largo deberán llevarlo recogido.

Está previsto que se presenten 7.215 aragoneses, de los que 624 residen en la provincia de Teruel, 1.131 en la de Huesca y 5.460 en la de Zaragoza. Todos ellos se enfrentarán este martes a las pruebas de Lengua, Historia e Inglés, cuyos exámenes incluyen más posibilidades de elección en las preguntas. El objetivo es que el alumno responda solo a aquellas cuya formación pudo recibir de manera presencial hasta el cierre de los centros educativos a mediados de marzo.

Las otras dos jornadas estarán dedicadas a materias no comunes como Economía, Química o Dibujo Técnico. A partir de entonces, y con un mes de retraso, los futuros universitarios podrán disfrutar de sus vacaciones. El 15 de julio conocerán la nota conseguida y hasta el 24 podrán presentar la solicitud de admisión en hasta diez grados. La nota de corte, que se espera más elevada que en cursos anteriores, se conocerá con posterioridad.

Posibles contagiados

La Universidad de Zaragoza había programado diferentes opciones en el caso de que algún estudiante no pudiera acceder a la prueba por estar en cuarentena o supuestos similares relacionados con la covid-19. Una situación que no se ha producido. No obstante, recordaron desde el campus público, si algún alumno se encuentra mal, tiene fiebre o algún otro síntoma, deberá avisar al personal correspondiente. Ellos contactarán con Salud Pública o, en su defecto, con el 061, quienes serán los encargados de valorar la situación y decidir las medidas a tomar si fueran necesarias.