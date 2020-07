"Tener un mes más para estudiar la Evau ha sido un punto a favor"

Por sorpresa. Así pilló a María Bolea, estudiante de 2º bachillerato en el IES Itaca, el cierre de los centros educativos. "No nos los esperamos", reconoce mientras hace un descanso antes de volver al estudio. Al principio, detalla, estuvo muy animada, pero con el paso de los días se fue agobiando. "No sabía cómo iba a ser el fin de curso, cómo iban a calcular las notas ni qué iba a pasar con la Evau", ejemplifica. A todo ello se añadió el confinamiento y, por ende, la imposibilidad de salir de casa. "Al final, con fuerza de voluntad y el apoyo de mis padres, lo conseguí", explica. Conocer la directrices de final de curso y que la Evau se celebraría en julio también ayudó: "Tener un mes más para estudiar ha sido un punto a favor". El confinamiento le sirvió "para centrar las ideas" de cara a su futuro y ahora ya ha decidido que el próximo año quiere cursar el grado en Derecho.

"Los profesores nos han facilitado mucho el hacer tutorías"



Lucía Peyrona, estudiante del IES Medina Albaida. L. P.

La dificultad de aprender nuevos conceptos de manera ‘online’ y la constancia necesaria para establecer un horario de estudio durante la pandemia fueron algunos de los aspectos que peor llevaron los compañeros de Lucía Peyrona. "Al principio nos agobiábamos un poco porque pensábamos que la Evau se mantendría en las fechas habituales y con las clases ‘online’ no se podía avanzar igual", reconoce esta joven que espera la llegada de este martes con "mucho respeto". Peyrona, que ha estudiado en el IES Medina Albaida, señala la disposición de los docentes: "Nos han facilitado mucho el hacer tutorías". Durante el último mes se ha estructurado un horario de asignaturas para estudiar todo el temario. "Este año, al haber más opciones, lo más seguro es que las notas de corte suban", explica preocupada ante su futuro, el cual espera que sea en las aulas de Derecho.

"La última semana la he dedicado a repasar contenidos"



Virginia Cazo, estudiante del colegio Romareda-Agustinos Recoletos. Cristina Forníes

Virginia Cazo, estudiante del colegio Romareda-Agustinos Recoletos, apela al "último esfuerzo" ante los inminentes exámenes de acceso a la universidad. "Hemos tenido clases ‘online’ durante todo el confinamiento, excepto las dos últimas semanas", señala, al tiempo que incide en que la última la ha dedicado a "repasar contenidos". Destaca que este año han tenido más tiempo para estudiar y hacer ejercicios como a los que se tendrán que enfrentar en los próximos días, pero reconoce que "se está haciendo un poco largo". Es la mayor de tres hermanas y todavía no ha decidido qué va a estudiar el próximo curso: "He cursado el bachillerato tecnológico y me interesa la ingeniería". Recuerda que la nota de corte puede cambiar este año en el que aumenta la opcionalidad del temario y también el número de inscritos.