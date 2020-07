Arranca la Evau más numerosa de Aragón: un 19% más de alumnos, 83 sedes y más de 500 docentes

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Evau) más numerosa, descentralizada y con mayores medidas de seguridad e higiene comenzará este martes en un total de 83 sedes, distribuidas por los distintos campus universitarios y también por institutos y pabellones municipales. Más de 500 docentes corregirán los ejercicios, en los que el uso de mascarilla, la separación de 1,5 metros y la limpieza de manos con gel hidroalcohólico serán una constante. Estos exámenes, además, ofrecerán más opciones a los alumnos con el objetivo de no perjudicar su acceso a la vida universitaria.

La pandemia provocada por la covid-19 pilló desprevenidos a los 7.400 alumnos que se habían preinscrito en la Evau. La incertidumbre fue la protagonista hasta que el campus público anunció que las pruebas se celebrarían entre el 7 y el 9 de julio. Asimismo se acordó aumentar la opcionalidad, por lo que cada alumno podría escoger aquellas preguntas cuya materia le habían impartido de forma presencial en el aula. "Fuimos la primera comunidad que presentó el modelo de deslocalización. Posteriormente se ha ido implantando en otras", recordó el rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. Las pruebas se harán en 83 espacios entre los aportados por el campus público y los 68 cedidos por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. "El trabajo conjunto con la Consejería ha sido un éxito", reconoció Mayoral.

Además, hizo hincapié en la importancia de aplicar este modelo descentralizado, que aunque supone "más esfuerzo", garantiza que todos los estudiantes puedan presentarse cerca de casa. "De no haber apostado por él, los estudiantes de las comarcas en fase 2 no habrían podido examinarse en ellas", ejemplificó. El objetivo, señalaron desde un primer momento, era reducir la movilidad. Algo de vital importancia si tenemos en cuenta que este año hay un 19% más de participantes, hasta alcanzar los 7.400. Casi la misma cifra que se habían preinscrito en el mes de febrero. Este año, a diferencia de los anteriores, no se ha visto menguada por los suspensos debido a la "flexibilidad" en la promoción y también al mayor tiempo que el alumnado ha tenido para prepararse el curso.

Las directrices para la prueba se basan en la higiene. Para ello, el campus público pide que los alumnos lleguen 30 minutos antes y sin acompañantes. El gel se deberá usar tanto a la entrada como a la salida y el uso de la mascarilla será obligatorio todo el rato. Los alumnos solo se la podrán quitar cuando se tengan que identificar a la entrada con su DNI. Se deberá mantener una distancia de 1,5 metros, no es necesario acudir con guantes y aquellas personas que tengan el pelo largo deberán llevarlo recogido. Durante el primer día, cuando se hacen los exámenes de las materias comunes, los estudiantes tendrán que sentarse siempre en el mismo sitio.

Pruebas en el pabellón

Los centros educativos han trabajado durante el último mes en la adecuación de los espacios para la prueba. "Hemos estado en contacto constante con el presidente y la secretaria de nuestro tribunal", detalló Pilar García, directora del IES Clara Campoamor, donde se examinarán 64 alumnos. Han habilitado tres aulas del edificio que estrenaron recientemente con el objetivo de que los "alumnos tengan una entrada y salida independiente a la del centro". En estas semanas han diseñado los recorridos para que los futuros universitarios no se crucen, se han dispuesto las mesas con distancia de metro y medio y se ha preparado la cartelería. "Hasta el último momento no sabíamos si habría personal de limpieza suficiente", explicó. Para la dirección del instituto esta fue la mayor preocupación de cara a la organización de la Evau, cuya corrección se llevará a cabo por más de 500 profesores.

Como el instituto Clara Campoamor, otros 67 centros iban a convertirse en sedes de esta prueba, sin embargo, cinco localidades han considerado más adecuado que se desarrolle en el pabellón municipal. Esto ocurrirá tras la petición de los institutos Valle del Jiloca (Calamocha), Conde Aranda (Alagón), Ródanas (Épila), Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) y Tubalcain (Tarazona).

Fuentes del Departamento de Educación señalaron que se autorizaron estas solicitudes para poder "garantizar un mayor distanciamiento social y el cumplimiento de todos los protocolos". Destacaron, además, que la organización de este año, en "total coordinación con la Universidad de Zaragoza", ha supuesto un reto.

La visión de tres estudiantes