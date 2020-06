El coronavirus retrasa las nuevas inscripciones en los colegios mayores de la Universidad de Zaragoza

La covid-19 también alterará la vida de los estudiantes en los colegios mayores y residencias universitarias. Un posible adiós a los cuartos dobles, turnos de comedor, aforos reducidos en estancias comunes como salas de estar, gimnasios y bibliotecas, restricción de visitas y protocolos de actuación por si un residente tiene síntomas de coronavirus.

Estas son algunas de las medidas que se plantean adoptar estos centros en Aragón cuando vuelvan a abrir sus puertas en el próximo curso. A mediados de este mes, la vicerrectora de Estudiantes del campus público, Ángela Alcalá, se reunirá con responsables de los establecimientos gestionados por entidades privadas para ultimar el procedimiento de actuación en el que han venido trabajando y que se presentará a Sanidad.

La Universidad, según confirmaron este lunes fuentes de la entidad académica, abrirá el plazo de admisión para los nuevos estudiantes en sus colegios mayores a partir del 10 de julio, una vez que acabe la selectividad. Se trata del Cerbuna y Santa Isabel de Zaragoza, el Ramón Acín de Huesca y el Pablo Serrano de Teruel, además de la residencia Goya, de la Fundación Rey Ardid, con la que la entidad académica tiene un convenio de colaboración.

Esta fecha es más tardía de lo habitual y viene motivada por la celebración de la Evau (Evaluación de acceso a la Universidad), los próximos 7 al 9 de julio.

Mientras, los colegios promovidos por entidades privadas ya han abierto los plazos de preinscripción y cuentan con lista de espera para cubrir las plazas que les quedan. Los consultados por este periódico coinciden en que el número de alumnos que renuevan su estancia es ligeramente superior al de otros años, una situación que se repite en los colegios dependientes de la Universidad, señaló Alcalá.

No obstante, hasta que no sepan las directrices que marca Sanidad, los resultados de la Evau y hasta qué punto las clases en la Universidad van a ser telemáticas o presenciales no se puede avanzar en el proceso.

Habitación doble no disponible

Es posible que las habitaciones dobles tengan que ser individuales. De hecho, la residencia universitaria Goya, de la Fundación Rey Ardid y con la que la Universidad de Zaragoza mantiene un convenio de colaboración, ya anuncia en su página web que este tipo de alojamiento no está disponible este año por causa de la covid-19. Esta reconversión le supondrá una pérdida de plazas, que pasan de 112 a 102. La directora del Colegio Mayor La Anunciata, Carmen Cerezo, plantea la casuística de si se permitirán en el caso de que la soliciten hermanos.

El Colegio Mayor Virgen del Carmen, señala su director Pedro José Girón, tiene previsto, por ejemplo, que zonas comunes como las salas de estudio o el gimnasio funcionen con cita previa y con un aforo limitado que dependerá de la normativa que establezca Sanidad del Gobierno aragonés. Girón atribuye el aumento de la renovación de residentes respecto a otros años a la "incertidumbre" sobre la evolución de la pandemia y la búsqueda de las familias de una "mayor seguridad".

