Los rebrotes empañan las ventas en las agencias

Los rebrotes registrados en España y otras partes del mundo han provocado importantes caídas de ventas en las agencias de viajes de la Comunidad. Durante la primera semana de la nueva normalidad, explicó Jorge Moncada, presidente de la asociación que las agrupa, se vendió "de una manera no pensada". Fueron días de optimismo para agencias y clientes, pero con los primeros focos llegó "el golpe de realidad".

"Viajes cerrados en mayo y junio se han vuelto a cancelar. No se está facturando lo previsto. A estas alturas, esperábamos no solo estar vendiendo Península, sur de Francia y Portugal, sino Europa y otros destinos internacionales como India o Bali de cara a agosto, pero la realidad está siendo muy dura. No hay certezas de dónde se puede ir ni de cuándo empezarán a estabilizar sus rutas las aerolíneas", apuntó Moncada.

La valoración, por el momento, es "bastante negativa" debido al "estado de incertidumbre y desasosiego" provocado por los rebrotes. Tanto es así que negocios que esperaban facturar en junio la mitad que en 2019 se han quedado finalmente por debajo del 20%.

A esto hay que añadir las cancelaciones de los últimos meses, que han dinamitado los viajes que se venían apalabrando desde finales de 2019. "Estamos ante una situación sin precedentes. Es imposible hacer comparativas con otros años", reconoció.

Un marco de confianza

El sector pide generar "un estado de relativa confianza" que permita viajar. "Tenemos que empezar a ser conscientes de que hasta que no haya una vacuna va a haber rebrotes y tenemos que aprender a convivir con ellos. Toda esta situación está haciendo mucho daño no solo a Aragón, sino a todas las comunidades", manifestó.

Quienes ya han reservado sus vacaciones han elegido, sobre todo, Baleares, Canarias, Península y Portugal. Todos, con tarifas reembolsables. "No puede ser de otra manera. Aquellos hoteles y aerolíneas que no den esta opción lo van a tener muy complicado", comentó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes.

La principal duda ahora es qué ocurrirá en agosto. Los vuelos internacionales no están cancelados, aunque empresas y clientes tendrán que estar especialmente atentos a la evolución de la pandemia en las próximas semanas.