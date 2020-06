Los ayuntamientos reforzarán la vigilancia para evitar las "fiestas paralelas" durante el verano

Con los festejos patronales cancelados hasta finales de septiembre por la pandemia y un verano que se promete multitudinario en muchas localidades de la Comunidad, los alcaldes de algunos de los municipios más grandes de Aragón temen que las ganas de juerga y de volver a la normalidad puedan provocar puntuales quedadas masivas y "fiestas paralelas" en las que no se cumpla el distanciamiento físico. Para evitarlo, mantendrán los dispositivos de vigilancia policial como si los actos se estuvieran desarrollando en la calle y, si es necesario, solicitarán el apoyo de la Guardia Civil.

"Vamos a estar muy atentos por si se producen concentraciones de gente que celebra las fiestas poniendo en riesgo su salud y la de todos. Si hace falta se pondrán en marcha dispositivos especiales de la policía y contaremos con la Guardia Civil", asegura Luis Zubieta, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y alcalde de Zuera. Es un tema, explica, que ya han puesto sobre la mesa los municipios aragoneses de más de 8.000 habitantes.

Zubieta espera que si se dan estos comportamientos sean "casos aislados" y confía en "esa responsabilidad individual" de la que han hecho gala la mayoría de los aragoneses durante las semanas más duras del estado de alarma.

La denuncia al Ayuntamiento de Boquiñeni por la celebración de una discomóvil el pasado 22 de mayo es un precedente, aunque las circunstancias en las que se desarrolló el incidente no se han aclarado y la normativa se ha flexibilizado desde entonces.

Tirar de imaginación

La agenda suspendida ya empieza a dejarse sentir, aunque no será hasta mitad de julio cuando la temporada llegue a su punto álgido. Hay poblaciones que le echan imaginación para llenar este vacío. Es el caso de Utebo. Celebra este fin de semana sus fiestas menores en honor a San Lamberto con una programación netamente digital a través de las redes sociales. La mitad de los actos se transmiten en directo desde un plató.

La concejala de Festejos, Ana Cepero, explica que también se ha reactivado la vida cultural. El teatro municipal Miguel Fleta, a un tercio de su capacidad con 95 plazas, acogió este jueves y viernes la obra teatral ‘Mi querida Maribel’. Además, se ha habilitado el pabellón Las Fuentes para espectáculos de mayor afluencia con un aforo limitado a 235 personas.

Cepero apunta que la Policía Local mantendrá el mismo dispositivo que si las fiestas se viviesen como siempre y vigilará "sobre todo los parques". De cara a las fiestas mayores de Santa Ana (26 de julio) hay que esperar a ver "la respuesta que tiene esta apuesta digital".

En Illueca, que del 23 al 28 de junio honra a San Juan, Interpeñas está preparando un programa ‘online’. Las peñas y cuadrillas, que no son numerosas, se reunirán en sus locales para, por ejemplo, comer la consabida paella y compartirán vídeos y fotos.

"El mejor ejemplo de responsabilidad era no hace nada"

En otras poblaciones como Jaca, que tiene muy cercanas las fechas de Santa Orosia y San Pedro, se limitarán a los actos religiosos. Ni pregón, ni chupinazo, ni conciertos, ni cabezudos, ni procesión de Santa Orosia… Este año las fiestas de Santa Orosia y San Pedro de Jaca, que deberían comenzar el 23 de junio, solo contarán con algunos actos religiosos. El Ayuntamiento de Jaca ha decidido finalmente no celebrar ningún acto, ya que como ha asegurado la concejal de festejos Victoria Mora, "el mejor ejemplo de responsabilidad era no hacer nada". "Está todo muy reciente", añade, así que desde el consejo sectorial de fiestas se tomó la decisión de suspender las fiestas ya que no se pueden garantizar las medidas necesarias, en materia de seguridad e higiene de prevención del coronavirus, para poder celebrarlas sin riesgos.

Dicha suspensión "es un ejercicio de responsabilidad", ya que la situación actual derivada de esta grave crisis sanitaria "está teniendo múltiples consecuencias para nuestra ciudad". Por ello, el Consejo Sectorial de Fiestas decidió que había que emplear parte del presupuesto previsto para la organización de estas a ayudas económicas que ayuden a paliar las consecuencias de la covid-19. No obstante, la concejal ha apuntado que se guarda una pequeña parte "por si más adelante se pudiera hacer algo".

La Real Cofradía de Santa Orosia sí que llevará a cabo actos religiosos para celebrar la festividad de Santa Orosia, el día 25 de junio. Se mantiene el rosario de la aurora y la misa solemne se traslada a las 12.00, en la Catedral, presidida por el obispo. También se venerarán las reliquias del cuerpo de la santa. Eso sí, respetando el aforo permitido dentro de la Catedral. Asistirán los romeros, representantes de los danzantes de palos del grupo folklórico Alto Aragón, los Danzantes de Santa Orosia y Os Bayladós de Santa Orosia y autoridades, entre otros, y hasta completar el aforo permitido podrá asistir público.

Pendientes de la normativa

Están pendientes de la normativa. En Calatayud, la suspensión de fiestas se ha llevado por delante las patronales (las de San Iñigo, en junio, y las de la Virgen de la Peña, en septiembre) y las populares, las de San Roque en agosto. Sobre las de septiembre, que organiza el Ayuntamiento, la concejal María Jesús Peñalosa, remarca que hay que esperar lo que marquen las autoridades sanitarias y "es algo que está cambiando de un día para otro".

En Tarazona, donde San Atilano se celebra del 27 de agosto al 1 de septiembre, no descartan promover alguna exposición cultural, "donde siempre es posible controlar el aforo", y animar a que los vecinos adornen los balcones "para que por lo menos visualmente se note que estamos en fiestas".

