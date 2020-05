Opel PSA dobla con el segundo turno la producción de Corsas y pacta vacaciones en agosto

Sin sobresaltos. Así fue este lunes el primer día en la fábrica zaragozana de PSA en el que ya hubo dos turnos en la línea del Corsa. "Estuvimos muy atentos a ese cambio de turno entre los de mañana y los de tarde para que se hiciera con seguridad", señaló Sara Martín, presidenta del comité de empresa. "No ha habido problemas porque este lunes volvían los primeros que engancharon, los del turno B (el pasado 13 de mayo), y por tanto, ya sabían cómo proceder. Además, tanto ellos como los del turno A, que se incorporaron el 18, son conscientes de que no se puede hacer solape –antes de la pandemia los de la tarde llegaban cinco minutos antes para que los de la mañana pudieran cambiarse y salir–. Ahora se para la línea al cambiar de turno y no se toca nada antes de que estén bien desinfectados los puestos. Entonces, arranca de nuevo", explicó.

"La idea es hacer unos 800 coches. Hoy –por este lunes– haremos algunos menos, pero sí, ese es el objetivo con este doble turno", añadió Martín, que dijo desconocer cuándo la compañía piensa recuperar el turno de noche y que se pueda volver a producir esos 1.200 Corsas de antes de la covid-19. "La dirección está siendo muy prudente, quiere recuperar la normalidad pero poco a poco. Por eso incorpora ya la otra línea, la 1, la del Crossland X y el C3 Aircross, la semana que viene, aunque de momento a un turno". También tiene que esperar "a ver cómo va despegando el mercado", dijo.

Fuentes de la dirección constataron que "en los mayores mercados de PSA y como consecuencia de la apertura de los concesionarios se ha notado un ligero incremento de la demanda; el mercado empieza a moverse y la fabricación se adapta a dicha demanda".

Adaptarse a la nueva normalidad requiere de "protocolos de protección reforzados" como los adoptados por PSA, pero también de ir estableciendo calendarios que permitan a la plantilla poder planificar parte de sus días de descanso. La compañía llevó este lunes al comité una propuesta de parar la fábrica del 1 al 16 de agosto –junto con el cambio de las fiestas locales del 24 de agosto y 4 de diciembre por 24 y 31 de diciembre– y darse un mes de plazo para ver si le suman de vacaciones la última semana de julio en una o las dos líneas. La mayoría de la representación de los trabajadores les dijo que sí al entender que "este año es excepcional" por la pandemia.

"Este es un año extraordinario por las circunstancias de la covid-19: sin saber qué pedidos nos van a llegar, no se puede fijar esa tercera semana", señaló por su parte José María Fernando, secretario general de la sección sindical de CC. OO. en Figueruelas.

"Dependemos del mercado", indicó Santiago Arcos, de CGT, que destacó la normalidad ayer al incorporar un segundo turno en la línea del Corsa". "Las pausas ya no se hacen con ‘pausero’ sino que la línea para cada hora y media y lo que habrá que vigilar la semana que viene, cuando ya estén las dos líneas en marcha, es que no coincida mucha gente en esas pausas". "Habrá que estar atentos", añadió, "al calor ya que la semana pasada hizo mucho y no basta con repartir botella de agua".

"No sabemos cómo va a venir el trabajo y hay que adaptar también las vacaciones", precisó José Carlos Jimeno, de la sección sindical de UGT en la planta.

Por su parte, en el comunicado que CC. OO. remitió a la plantilla el sindicato trasladó su preocupación por los anuncios de empresas como Nissan en España o Renault en Francia. "En esta perspectiva nuestra planta tiene una situación de relativa tranquilidad", indicaron. "El volumen y la importancia de la planta dentro de PSA nos hace escuchar con cierta indiferencia la opinión de miembors del Gobierno francés haciendo llamados a una relocalización de producción a Francia", dijo.

