Opel PSA reabre al ralentí, pero más segura para producir menos de 400 Corsas al día

Nada será igual que antes y menos la forma de trabajar. Tampoco los ritmos ni los volúmenes. Lo saben bien los más de doscientos trabajadores de la planta de PSA en Zaragoza, de las naves de Pinturas y Carrocerías, que ayer volvieron a la factoría para ir llenando la línea del Corsa y permitir que el arranque «verdadero» mañana, en la nave 31, de ‘General Assembly’, sea fluido.

Despacio, pero con seguridad. Así se prepara la vuelta a la producción. «Estamos listos para retornar al trabajo, con responsabilidad y protegiendo la salud y seguridad de todos», decía ayer a la plantilla Juan Muñoz Codina, director general del Clúster ibérico de PSA y de Opel Figueruelas. «Nuestra empresa y, en general, todos los sectores no pueden vivir mucho tiempo sin generar ingresos», reconocía el directivo. «Nadie podía imaginar esta situación hace unas semanas cuando teníamos la expectativa de superar nuestro récord histórico de fabricación» pero, «el mundo ha cambiado radicalmente en estos dos últimos meses», añadía.

El máximo responsable de la planta de Zaragoza demandaba un cumplimiento estricto de las medidas de seguridad. «Ponemos a vuestra disposición, con los nuevos modos de funcionamiento de la planta, instrucciones de higiene y prevención. Y si sospecháis que sufrís alguno de los síntomas de la covid-19, contactad inmediatamente con el servicio público de Salud o nuestro departamento médico», advertía. «Protégete, protege a los demás y protege el futuro de la empresa!», pedía.

«Dejamos una fábrica y nos vamos a incorporar a otra muy diferente. Seguiremos fabricando lo mismo, pero el entorno, la forma de relacionarnos dentro de la planta va a cambiar sustancialmente», reconocía la sección sindical de UGT FICA en un comunicado, en el que apelaba a los empleados a «pensar que esto es muy serio y hay que cumplir las normas a rajatabla». Trabajar con los nuevos EPIs, indicaban, «no va a ser sencillo, pero no hay alternativa: la mascarilla, los guantes y las gafas van a ser nuestros mejores aliados para no contagiar, a lo que se sumará el calor cuando llegue».

«El reparto de equipos ha funcionado con normalidad. Han acudido sobre todo coordinadores y supervisores para dar instrucciones de seguridad y probarlo todo, así como para arrancar las instalaciones», constataban desde CGT, a la vez que pedían flexibilizar el uso de vestuarios en la planta para que trabajadores con personal de riesgo en casa no tuvieran que irse con la ropa sucia puesta y pudieran cambiarse».

De la industria auxiliar «se han reincorporado pocos trabajadores, un 30%», reconocía David Romeral, gerente del CAAR, porque «la línea del Corsa aún no ha arrancado». Algunas empresas, añadía, si retomaron ayer por primera vez la actividad como Lear o Linde Wiemann. «Lo que han hecho es poner en marcha las líneas, dar formación, entregar los EPIs», decía, satisfecho de que el Clúster haya logrado reunir «300.000 mascarillas para 70 empresas».

Hoy, apuntaban desde PSA, serán 500 los que acudan a planta y 1.000 mañana para arrancar la línea 2, la del Corsa, que ha bajado un 7% su velocidad y que funcionará en un solo turno, el de tarde, para fabricar menos de 400 coches al día, un tercio de los que hacía antes de la pandemia. Y sin que la dirección de PSA le haya puesto fecha todavía al reinicio de actividad en la otra línea, la 1, que fabrica el Crossland X y el C3 Aircross, hasta que no se reactive la demana.