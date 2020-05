Los centros educativos pueden dar cita desde este lunes a alumnos de segundo de Bachillerato y FP en Aragón

Los centros educativos van a poder concertar citas de forma individualizada para tutorías con alumnos de segundo de Bachillerato y de segundos cursos de Formación Profesional (FP) a partir de este lunes, 25 de mayo, una vez que se ha autorizado a Aragón a entrar en la fase 2 de desescalada del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

El objetivo es que estos estudiantes puedan prepararse la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau), en el caso de los de Bachillerato, y de la prueba extraordinaria, para los de FP.

Más información Listado de todos los centros donde se hará la Evau en 2020 en Aragón

Además, esta medida podrá ampliarse a otros cursos y niveles, si el profesorado y los equipos directivos consideran que es necesario en algún caso. Fuentes del Departamento de Educación han recordado que los institutos ya han abierto esta semana para tareas administrativas y los colegios en la anterior.

No se retomará la actividad lectiva

En todo caso, Aragón no retomará la actividad lectiva presencial en este curso en ningún nivel educativo, tampoco los centros de educación especial, ni las escuelas infantiles dependientes del Gobierno autonómico. No obstante, las escuelas infantiles municipales o privadas podrían abrir a lo largo del mes de junio, si se dieran las condiciones para ello. Por ahora, desde el Departamento de Educación han indicado a Europa Press que este lunes seguirán cerradas porque no se dan las condiciones sanitarias para retomar la actividad.

https://www.heraldo.es/newsletters/coronavirus

Siga toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.