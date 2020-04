Exámenes en cuarentena durante cinco días y el pelo largo con coletero o moño

El coronavirus dejará el próximo julio una imagen inusual de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau, antigua Selectividad) que se celebrará los días 7, 8 y 9. Este verano se echarán hasta de menos las aglomeraciones de estudiantes a las puertas de las aulas y en los pasillos durante las entradas y salidas masivas porque eso, pese a todos sus inconvenientes, significaría normalidad. La Universidad de Zaragoza ha aprobado unas medidas preventivas y organizativas para garantizar que las pruebas presenciales que se tengan que realizar, como la Evau y que serán una excepción, se lleven a cabo con seguridad. Entre ellas, llama la atención que los exámenes deberán permanecer en cuarentena durante al menos 5 días antes de la corrección por parte del profesor y en caso de no ser posible habrá que enfrentarse a ellos con mascarillas higiénicas y guantes.

La cuarentena del papel también afectará al préstamo de libros, que una vez que se devuelvan tendrán que estar durante al menos 72 horas, siendo recomendable que sean 5 días, introducidos en bolsas de plástico. Además, el documento establece que todos los asistentes a las pruebas presenciales que lleven pelo largo tendrán que recogerlo "convenientemente" con coletero, moño u otro sistema.

Las aulas y los espacios que se utilicen verán reducida su capacidad a un tercio del aforo máximo permitido. El acceso de los estudiantes será en fila y separados al menos un metro entre uno a otro y, una vez dentro, habrá que mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros. Para ello se establecerán horarios de entrada para que no se solapen al mismo tiempo diferentes grupos de evaluación en el mismo edificio. Se recomienda que los miembros del tribunal y profesores dejen y recojan los ejercicios en cada uno de los puestos de los examinandos sin la presencia de estos para evitar el contacto directo.

Cada aula estará dotada, al menos, de un recipiente con bolsa de basura para gestión del material desechable que se utilice. También dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico con el que todo el mundo tendrá que desinfectarse antes de entrar.

El documento de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la entidad académica también recoge que aquel estudiante o miembro del tribunal que piense que puede estar enfermo no deberá acceder. Para ello, la Universidad dispondrá de los canales necesarios para la comunicación de este tipo de circunstancia. Además de la limpieza reforzada y exhaustiva con lejía diluida en agua de todos los espacios y superficies, también se incrementará la ventilación natural y mecánica de los locales, abriendo ventanas y aumentando el volumen de renovación de aire en las instalaciones de aire primaria de los edificios.

Usar solo la entrada principal y el ascensor, de uno en uno

Mas allá de dotar al personal de los puestos de atención directa al público de mascarillas y guantes y de limitar el aforo de las reuniones presenciales (en caso de que no sea posible hacerlas por videoconferencia) a un espacio de 12,56 metros cuadrados por trabajador, las instrucciones del campus público aragonés detallan otros aspectos de la movilidad por el interior de los edificios. Fija, además, horarios de entrada y salida al centro de trabajo que permitan un acceso escalonado, con salida del turno de mañana a las 14.40 y la entrada de la tarde a partir de las 14.50.

La entidad también fomentará el fichaje de los empleados en su puesto a través del ordenador y dejará fuera de servicio los equipos instalados a tal efecto en las entradas de los edificios. Si no se dispone de ordenador, se posibilitará el uso para ello de equipos móviles. Igualmente, se incrementará la humedad en los espacios laborales de aquellas instalaciones en las que resulte técnicamente posible.

La entrada y salida deberá realizarse exlusivamente por la entrada principal de cada edificio, la cual deberá tener apertura automática, o en su defecto, deberá permanecer con la puerta constantemente abierta. De esta forma se quiere evitar el uso manual de tecaldos y fichadores. Si este acceso principal dispone de dos o más puertas, una de ellas se habilitará exclusivamente como entrada y la otra como salida.

En cuanto a los ascensores, se utilizarán de forma individual y se colocará un cartel indicativo en todos. Estas medidas regulan hasta cómo debe moverse la gente por los pasillos. Siempre que el ancho lo permita se circulará junto a la pared de la derecha, dejando el lado izquierdo para las personas que caminen en sentido contrario. No se podrá andar en paralelo, sino en fila india dejando una distancia mínimo de 2 metros. El objetivo es evitar el cruce de personas para lo que se plantea hasta establecer pasos alternativos si no hay espacio suficiente.

Por otra parte, durante el horario laboral presencial se procurará mantener las puertas abiertos en todas aquellas estancias que sea posible, siempre y cuando no afecte a la seguridad patrimonial de la Universidad y no se generen situaciones de mucho disconfort por corrientes de aire. La finalidad es rebajar al mínimo la manipulación de manetas, pomos y otros elementos que pueden favorecer el contagio del covid-19. Las instrucciones de seguridad también plantean el cierre del suministro de agua en las fuentes interiores distribuidas en los diferentes centros de trabajo. Asimismo, se mantiene la clausura preventiva de las cafeterías, bares y espacios de comida con tupperware y de las zonas destinadas a las actividades deportivas, en tanto en cuanto no se apruebe su apertura por las autoridades competentes.

