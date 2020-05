"Una cuarentena es un privilegio que no todo el mundo se puede permitir"

Hace unas semanas, la bióloga zaragozana Laura Camón estaba en la selva senegalesa, estudiando el comportamiento social de los babuinos de Guinea. En el Parque Nacional Niokolo-Koba estaban "bastante aislados", pero "cuando apareció el primer caso de coronavirus en nuestra zona, se decidió que debíamos volver a nuestros países; el 14 de abril se cerró temporalmente el campamento y se interrumpió la toma de datos por primera vez".

Lo más difícil fue "conseguir todos los permisos y transportes para poder llegar a España", pero de eso se encargaron Julia Fisher, directora del departamento de Cognición del Comportamiento y otras personas del equipo del DPZ, el instituto de investigación primatológica alemán que contrató a Camón como asistente de campo. "Yo no tuve que hacer nada, lo cual fue un alivio –relata–. Salimos con nuestro coche fuera del parque y allí nos recogió un autobús contratado para llevarnos a Tambacounda. Pasamos un día allí para conseguir los permisos y nos llevaron en el mismo autobús al aeropuerto de Dakar". Al día siguiente "volamos a Alicante y de allí yo me vine en tren a Zaragoza, mientras mis compañeros fueron a sus casas en Barcelona, Valladolid, EE. UU., Escocia y Alemania".

Confinada en Zaragoza desde su regreso el día 17, "aún no he tenido tiempo para aburrirme". Además, "al día siguiente de llegar descubrí que tenía un parásito intestinal y he estado lidiando con este problema yendo a hospitales". El instituto va a seguir pagando a los trabajadores unos meses, "pero hay mucha incertidumbre". Ella va a aprovechar para estudiar francés "por si tengo la oportunidad de volver". Si no es así, aunque su idea era grabar vídeos en Senegal, retomará desde aquí su canal de Youtube: ‘Torquigener’.

La pandemia se ve de forma muy distinta desde África. "Por suerte, de momento en Senegal hay muy pocos muertos por Covid-19 y espero que siga así porque una cuarentena como la que se está haciendo en Europa no me parece viable debido al estilo y condiciones de vida de muchos senegaleses, que suelen compartir té y comen del mismo plato como es su tradición. Hacer una cuarentena es un privilegio que no todo el mundo se puede permitir".