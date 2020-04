Paladines del Camino de Santiago e incansables ante el coronavirus

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca, presidida por Conchita Puyalto, se ha multiplicado en este último mes y medio a la hora de gestar o vehicular acciones tendentes a paliar los efectos del Covid-19 o prevenir el contagio. “El 11 de marzo, conscientes del impacto del Covid-19, decidimos suspender las actividades culturales y cerrar nuestro Albergue; entonces nos enfocamos en detectar necesidades y formas de colaborar en este alarmante escenario. Empezamos por una aportación económica en nombre de los socios al proyecto de crowdfunding impulsado por la Asociación CONCAUSA, el Foro Huesca Excelente, Huesca Suena y Jóvenes Empresarios de Huesca, para recaudar fondos y conseguir material para las máscaras de protección ideadas por Julio Luzán”.

Conchita detalla el desarrollo de sus actividades desde el 1 de abril. “Conscientes de las enormes dificultades para conseguir todo de tipo de protecciones, contactamos con el oscense David Gros, establecido en Huesca tras 12 años en Pekín; él nos facilitó un contacto que se dedica a la macroexportación e importación, y que garantizaba todo tipo de protecciones homologadas, además de la llegada a España en 10 días, y ofrecimos el contacto a la plataforma ‘Aragón en marcha’. El día 4, una de nuestras asociadas sanitarias nos informó de la iniciativa ‘De tres manteles sacamos una bata lavable y reutilizable’, del Mesón de Castiello de Jaca”.

Esther, la hija de una asociada (Pilar) trabaja de enfermera en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y repartió los envíos, además de preparar patrones. “Hacía falta más tela para dar continuidad al trabajo de confección, y conseguimos más tela. Además, involucramos en Aínsa a Thais, propietaria del restaurante ‘La Parrilla’, que divulgó la petición a sus contactos en el Sobrarbe; María José, del restaurante Casa Puyuelo de Tierrantona, se implicó enseguida en la costura siguiendo los patrones enviados. “Igualmente, sabíamos que el grupo de Modist@s Altruistas de Monegros estaban confeccionando mascarillas, y se comprometieron a hacer 200 en esa semana. Posteriormente, en Boltaña surgió otro grupo de colaboración coordinado por Viki; han efectuado ya dos envíos al Hospital de Barbastro”.

Protección Civil en Monegros ha ayudado en el transporte y también llevó tela a Atelier Alicia en Grañén, que confeccionó la semana pasada batas para el hospital San Jorge.

Villar de los Navarros aplaude a su ‘maker’ juvenil Jaime Beltrán

El padre de Jaime Beltrán es de Villar de los Navarros, donde vive la familia. Su madre procede de Moyuela, a 15 kilómetros. Jaime es un ‘maker’ de apenas 16 años que estos días ha hecho pantallas de protección individuales (visera de y lámina acetato) en su impresora 3D.

“Tengo una hermana pequeña, estamos la familia junta en el pueblo; aquí la vida es mejor, mucho más cercana, aunque ahora tengamos que guardar distancias. La gente es el gran tesoro de Villar, es algo que cada uno siente por su pueblo, ¿no?”, dice Jaime, estudiante de grado medio de Electricidad y Electrónica en los Salesianos de Zaragoza. “Me llamaron los del colegio con la idea, hay bastante gente haciendo pantallas allá, y me animé; había hecho un curso de impresión 3D y tengo el equipo”.

Jaime hace la visera con la impresora y coloca luego el folio de acetato transparente. “Van unas cuantas aquí, como 80, que he repartido; nos estamos quedando cortos de material, a ver si puedo conseguir más, porque no quiero que nadie de aquí se quede sin la suya. Las reparto en el pueblo, porque tengo un salvoconducto del Ayuntamiento, y cuando fui a llevar nueve al centro de salud de Herrera porque son nueve entre médicos, enfermeros y auxiliares, me llevó un conductor de ambulancias de nuestra zona”.

En Villar, a pesar del confinamiento, el empeño de Jaime generó un clamor entre el centenar aproximado de habitantes locales. “El segundo día del reparto ya me esperaban, la gente ha sido muy amable, se emocionan y hasta quieren darme propina –ríe– pero esto es por el bien de todos, empecé por los más mayores o por una casa en la que tienen una situación especialmente dura, y luego a gente con menor nivel de riesgo”. Cuando la situación se normalice, Jaime quiere “seguir estudiando” y recordar esto como “una desgracia que, por suerte, no fue tanto en esta zona. En el centro de salud de Herrera no ha habido positivos”.

Área de trabajo del 'maker' de Villar Jaime Beltrán en su casa

Colaboración para llevar los recursos didácticos a los pueblos en Daroca

La colaboración entre el Colegio Pedro Sánchez Ciruelo de Daroca, la comandancia local de la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la demarcación ha posibilitado que alumnos de Murero, Atea, San Martín del Río, Badules y la propia cabecera comarcal tengan los materiales educativos necesarios. “Viendo que la situación se iba a alargar, planificamos el reparto”, explica la directora del centro, Cristina Moreno. Las entregas incluían fichas en papel y libros físicos. Este centro, como tantos otros, han tenido que adaptar sus contenidos y métodos de enseñanza para continuar con el curso académico.

Fonz felicita los cumpleaños a través de su pregón municipal

El Ayuntamiento de Fonz quiere contribuir a que los vecinos que cumplen años en la actual coyuntura puedan tener un momento de alegría y disfrutar, dentro de las circunstancias de confinamiento, de un día tan señalado. Para ello ofrecen a todos los vecinos la posibilidad de recibir una felicitación a través del pregón municipal que se realiza por el sistema de megafonía, con altavoces en varias partes del municipio, así como por los mensajes al teléfono móvil gracias a la aplicación Fonz Informa. Se puede solicitar en el Ayuntamiento llamando al teléfono 974 41 20 01); la iniciativa se estrenó el pasado domingo con una niña que cumplía 8 años, a petición de su tía.

Kilómetros de bici en casa para amenizar el confinamiento

La escuela del Club Ciclista Bilbilitano no se detiene durante el confinamiento. Sus integrantes se sirven del rodillo para seguir sobre dos ruedas, dentro de la iniciativa convocada por el Gobierno de Aragón bautizada como ‘Reto Deporte en Casa’. Chicos y chicas del club se vuelcan en ejercicios de equilibrio, habilidades o resistencia enfundados en sus maillots, y mandan de paso mensajes de ánimo al resto de participantes. El objetivo del concurso es promocionar la actividad física entre los menores, y hay un premio semanal por categoría de 250 euros en material deportivo. “No han ganado ninguna semana, pero siguen participando por hacer lo que les gusta”, explica Javier Burdio.

Un ‘Día del Libro’ muy especial en la biblioteca de Benasque

Los responsables de la Biblioteca Pública de Benasque (municipio de gran afición a la literatura y cura de grandes escritores, como los cuatro de la imagen) proponen este año a sus usuarios y amigos que cuenten a sus convecinos lo que están leyendo en estos días de cuarentena y les piden que envíen un video "cortito, de menos de un minuto", que se compartirá en las redes "para dar ideas a los demás y seguir sintiéndonos unidos en la lectura". Desde la Biblioteca invitan y animan a niños y mayores a participar y a mantener viva la comunidad lectora. Se puede mandar el vídeo durante esta semana al Whatsapp 605 042 250 o al email: benasque@bibliosribagorza.com.

