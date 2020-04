"Temo la vuelta a la barra del bar, habrá que ver las medidas de seguridad y si la gente se sentirá cómoda"

Una docena de bares y cafeterías aragonesas se han sumado durante esta crisis del coronavirus a la iniciativa solidaria Adopta un bar, una plataforma en la que se pueden comprar consumiciones para cuando se pueda volver a poner un pie en la calle y los negocios abran con cierta normalidad. Incluso existe la posibilidad de dejar propina si uno quiere ayudar al dueño o al amigo de su local favorito. 'Arrima el hombro ahora, empina el codo después' es el eslogan de esta propuesta que ya ha logrado más de 60.000 euros en futuras rondas de los que los impulsores de la plataforma se llevan un 10%.

Javier Estela, dueño del pub Basket de Gallur, oyó hablar de esta iniciativia por la radio y se dio de alta. "En una semana tengo alrededor de una treintena de pedidos, casi todos de tiques de 10, 20 o 30 euros. Está claro que esta idea no va a salvar el negocio, pero es una forma de mantener el contacto con la gente más fiel y de recordarles que cuando todo esto acabe seguiremos estando allí", cuenta. El pasado 13 de abril tenía previsto celebrar el tercer aniversario del local con una paella como tenía previsto, pero la fiesta tendrá que esperar.

Estela, que también pincha en el establecimiento, se toma con optimismo la situación y el confinamiento. El ahora le preocupa, por supuesto, pero teme mucho más el momento de abrir y ponerse detrás de la barra. "No sabemos cómo va a reaccionar la gente a la vuelta, a estar en un sitio cerrado después de dos meses de cuarentena, si estarán cómodos o no entre cuatro paredes aunque se cumplan las medidas de seguridad", cuenta.

Otra inquietud es la incertidumbre que planea sobre las normas de seguridad que tendrán que cumplir durante un tiempo. "Parece lógico que los aforos se van a reducir y que en las barras habrá que estar alejados unos de otros, lo cual supone un cambio de costumbres y hábitos bastante importante", opina. Una solución que ve viable, siempre que el tiempo acompañe, es que los municipios amplíen las zonas destinadas a terrazas y así poder distanciar más las mesas entre sí y no perder número de sillas. Hasta junio o julio no cree que vuelva a levantar la persiana del Basket y también es de la opinión de que la desescalada no será igual en todo Aragón y dependerá tanto de la población como de la situación sanitaria de cada territorio. "No es lo mismo Gallur que tiene 2.500 habitantes que Zaragoza, que congrega esta población en una sola calle", concluye.

Mariano Bartolomé, en una foto de archivo, en la barra de un todavía abierto Juan Sebastián Bar. Heraldo.es

"Molan los mensajes de ánimo de la gente"

Un referente fijo del humor zaragozano con más de tres décadas de trayectoria, el Juan Sebastián Bar, también se ha sumado a esta idea. "Me enteré por un amigo de Sabiñánigo, que lleva la sala Corleone y el bar Nunca te fíes de un marinero de alta mar, el local del sector con el nombre más largo que conozco. Él ya participaba y le pregunté si funcionaba bien y como me dio buenas referencias me apunté", cuenta Mariano Bartolomé, que hace honor a su fama de monologuista.

En apenas una semana una treintena de parroquianos del bar y la sala han abonado por adelantado sus cervezas, refrescos o copas o han adquirido cupones de 10 o 20 euros "para no pensar", como los ha bautizado Bartolomé. "Es un dinero que nos adelantan, que siempre viene bien. También molan los mensajes de ánimo de la gente que dice que se tomarán con nosotros la primera copa cuando sea posible", comenta. La mayoría son "gente de la casa" a los que conoce por su nombre y hasta "algún compañero" monologuista que suele pasar por este escenario. En su caso también es una forma de "ayudar a salvar la comedia", como afirma en la redes sociales. "Es una manera de mantener el contacto con los clientes, aunque sea en plan pedigüeño, para lo que nosotros también vamos subiendo pequeños monólogos y cosas que hacemos cuando nos juntamos virtualmente".

¿Cuándo podrán canjear estas bedidas y brindar? "Incertidumbre" es la palabra que repite Bartolomé cuando se le pregunta por este tema. "No me gustaría estar en la piel del que tenga que decidir, haga lo que haga no va a ser del gusto de todos. Lo que se dice hoy no vale mañana porque esta pandemia es completamente nueva", subraya sin ánimo de criticar. ¿Ve a sus parroquianos con mascarilla, guantes y hablando a metro y medio de distancia? "Estoy todo el día leyendo acerca de asociaciones de bares, salas y restaurantes y nadie tiene nada claro. Desconozco la mecánica de cómo se ha abierto este sector en China, pero no creo que los hábitos españoles se puedan comparar. No nos toca otra que esperar", afirma.

La forma de participar como consumidor es muy fácil. En la plataforma adoptaunbar.com hay que buscar ese bar al que seguro se va a volver y en el caso de que esté inscrito encargar la consumición que se abona a través de la pasarela Stripe con el método de pago habitual. En el momento que se lleva a cabo la compra llega un correo de confirmación con el número de tique que también tendrá el propietario del establecimiento y que serviará para canjearlo en el futuro. Y se puede repetir cuantas veces uno quiera o el cuerpo aguante.

Sigue las últimas noticias del coronavirus.

Toda la información sobre el coronavirus en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.