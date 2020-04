"Me he emocionado al ver un cartel en la puerta de la tienda dándonos las gracias"

En estos días difíciles debido a la crisis sanitaria generada con el covid-19 la labor de muchas personas se hace todavía más importante y sobre todo en núcleos rurales pequeños, donde se sigue trabajando para que a los vecinos no les falte de nada. Un ejemplo de ello es Aragüés del Puerto, un pueblo de la Comarca de la Jacetania. Cuenta con una sola tienda de alimentación, a la que todos los días acude Julia Casajús, para atender a sus clientes. Y este lunes se ha llevado una gran sorpresa al ver un cartel que alguien ha colocado junto a la puerta del comercio con el mensaje: ‘Gracias Julia y Jesús -el aguacil- por vuestro esfuerzo y dedicación por el pueblo en estos días tan duros’.

"Ha sido una gran alegría, y me he emocionado bastante, porque no me lo esperaba”, reconoce Julia. “Es un pueblo pequeño y no te esperas que la gente reconozca lo que haces”, afirma. Por ello, esto le da más fuerzas “de seguir adelante”. No sabe quién ha sido, “aunque puedo tener alguna idea”, señala.

Estos días de confinamiento también sirve a los vecinos de Jasa, un pueblo cercano. “Me hacen los pedidos, y aprovechando que viene el reparto del pan, les acerca lo que necesiten”, explica. Además, se notan más compras en el pequeño comercio rural, ya que la gente no viaja a la ciudad. Eso sí, todos acuden con las medidas oportunas, como guantes y mascarillas. “Hemos puesto geles desinfectantes, mantenemos las distancias de seguridad para que no haya mucha gente en el interior y los pagos no se hacen en efectivo”, destaca Julia.