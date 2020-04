Los maestros aragoneses lamentan la falta de acuerdos sobre Educación Infantil y los alumnos con necesidades especiales

La mayoría de los maestros aragoneses están conformes con la mayoría de los acuerdos alcanzados en la pasada Conferencia Sectorial de Educación en la que se acordó que los alumnos van a pasar de curso, incluso con suspensos, y que las repeticiones serán excepcionales en este curso marcado por el coronavirus y deberán estar muy argumentadas por los docentes. Aún así, los profesores de la Comunidad consideran que quedan lagunas por aclarar.

Es la opinión de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), desde la que se echan en falta referencias a la Etapa de Educación Infantil y a la atención a los niños con necesidades especiales, conocidos en el ámbito educativo como Acneaes (alumno con necesidad específica de apoyo educativo). Desde este colectivo se argumenta que aunque Infantil es una etapa educativa no obligatoria, la práctica totalidad de los niños de 3 a 5 años están escolarizados y "habría estado justificada la presencia de un apartado en los acuerdos que la incluyera".

En relación con los alumnos con necesidades especiales, este colectivo critica que pese a tratarse de unos niños a los que hay que prestar especial atención tanto ahora como después de la crisis por el coronavirus "apenas" se citan. "Las medidas que se adopten no pueden mermar, más bien al contrario han de propiciar el aumento de los recursos tanto personales como materiales destinados a este alumnado", reivindica en un comunicado hecho público este lunes.

También considera importante que se empiece a planificar ya la vuelta presencial a las aulas para cuando esta se produzca. "Habrá que adoptar todas las medidas sanitarias que garanticen la presencia segura de alumnos y personal docente y no docente en los centros y también habrá que prestar mucha atención a los aspectos emocionales", asegura.

En este sentido, recuerda que el confinamiento está dejando patente la brecha digital y social entre las familias y que se ha de dotar a los colegios de herramientas que ayuden a los que más lo necesitan "para minimizar cuanto sea posible esas desigualdades sociales". Piden que se dote a los colegios de los recursos necesarios tanto materiales como personales para superar la situación.

Un marco claro para organizar lo que queda de curso y el siguiente

Otra carencia que plantea la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón es la falta de un marco normativo estatal y autonómico claro para organizar tanto lo que queda de este curso hasta junio como el que viene. Para el tercer trimestre que queda por delante aboga, como establece el acuerdo, por actividades de consolidación de los aprendizajes adquiridos hasta ahora, introduciendo exclusivamente "aquellos aspectos nuevos que se consideren imprescindibles y que puedan llegar a todo el conjunto del alumnado". Para ello, insta a adaptar la evaluación teniendo en cuenta sobre todo los dos primeros trimestres sin penalizar las dificultades encontradas en el final de curso.

Aedipa también demanda que se simplifique el proceso de admisión de alumnado para el próximo curso para poderlo hacer de forma telemática, respetando la normativa establecida y no perjudicando a las familias con más dificultades y menor nivel socioeconómico o competencia digital. "No podemos permitir que las circunstancias contribuyan a la creación de guetos en determinados centros, generalmente públicos, porque las familias no puedan participar con todas las garantías en el proces", asegura.

Respecto al próximo curso, defiende la necesidad de elaborar planes para la recuperación y adaptación del currículo centrados en la organización de actividades de refuerzo y consolidación basadas en el desarrollo de las competencias necesarias para continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

"En estos momentos se hace más patente que nunca el proverbio africano que dice que “para educar a un niño hace falta la tribu entera", concluye esta organización de equipos directivos de Infantil y Primaria.

