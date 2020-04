Los alumnos comenzarán el curso con el temario básico no impartido estos meses

Tras acordar el fin del actual curso académico, el Gobierno de Aragón ya trabaja para abordar el próximo, que como ha señalado en varias ocasiones el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, será "difícil y excepcional". La propuesta es que durante el inicio se aborden cuestiones básicas del curso anterior y que, debido a la situación provocada por la pandemia del coronavirus, no se podrán impartir en el aula. Para ello se modificarán aspectos curriculares y parte de la organización escolar. Además, según confirmaron desde la Consejería, se "dedicarán los recursos que sean necesarios". No obstante, no se especificó si estos incluirían una ampliación de profesorado, tal y como solicitan algunos sindicatos.

Todos recalcan la necesidad de reducir el número de alumnos por clase y, por ende, aumentar el profesorado. El objetivo es poder incluir al inicio del curso los aspectos fundamentales del año anterior. "Con menos alumnos es más fácil que comprendan mejor los conceptos y se avance más rápido", explica Mónica de Cristóbal, representante de Enseñanza de CSIF Aragón. Una opinión que comparten desde CC. OO. y que tienen previsto trasladarla al Departamento de Educación el próximo lunes, en la reunión que tiene programada con los representantes sindicales. Por su parte, desde CGT recuerdan la importancia de la reducción de horas lectivas para esa mejor atención.

Por su parte, desde STEA recalcan que la Administración debe asegurar que se va a dotar "a todos los colegios, escuelas e institutos de los apoyos necesarios, desdobles, así como del profesorado especialista de atención a la diversidad". En este marco se incluyen los docentes de Pedagogía terapéutica, Audición y lenguaje, psicólogos y orientadores.

En estas primeras semanas al inicio del curso escolar está previsto que se asienten conocimientos, según especificó Faci a las familias, además de que se puedan recuperar aquellas asignaturas que los alumnos no consiguieron superar. En estos momentos, puntualizaron desde la Consejería, se está empezando a trabajar en cómo articular ese plan de refuerzo, por lo que todavía no se incluye ni se excluye ninguna opción. Entre ellas se encontraría la posible modificación del calendario escolar, que podría adelantarse unos días para facilitar esta transición. Estas mismas fuentes recordaron que el estado de alarma determinará si se puede recuperar la actividad para este trimestre, pero también "marcará un escenario en el que tenemos que ver cómo empezamos el próximo curso".

Dudas por la motivación

Algunos sindicatos también expresan sus dudas sobre la motivación del alumnado tras conocer que, de manera general, pasará de curso. «Si saben que van a promocionar, lo más seguro es que no se involucren como hasta ahora», recalcan desde CGT, además, se pregunta, qué sentido tiene todo el trabajo llevado a cabo estos meses. Una opinión que comparte Verónica Franco, profesora Lengua Castellana y Literatura en ESO, quien considera que permitir a todos pasar de curso supone una "desventaja" para aquellos que se han esforzado durante los meses previos.

Además, detalla que ya ha empezado a percibir una menor implicación del alumnado: "Ayer tenían que preparar una tarea y no me la mandó casi nadie. Hoy tampoco". Por el contrario, durante el mes anterior, todos, excepto dos que no tiene las herramientas digitales necesarias, completaban los ejercicios. "Muchos se han confiado porque saben que no van a repetir", reconoce. Al mismo tiempo, especifica que solo en cursos como bachillerato, donde la nota tiene un valor posterior, habrá "motivación por mejorar".

Respecto a la preparación del próximo curso, destaca que es "complicado" recuperar los contenidos que no se han explicado y recuerda que es habitual empezar con parte de la última evaluación. "Siempre se hace una evaluación inicial para conocer el nivel de la clase y saber en qué punto hay que comenzar", subraya.