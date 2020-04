Cómo aprovechar en la Renta las deducciones por familia numerosa

Las familias numerosas que presenten la declaración de la Renta esta campaña tienen que revisar que se les aplique la mayor deducción por hijo prevista en estos casos. Esta supondrá un ahorro en la factura fiscal final. El plazo para presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) finaliza el 30 de junio.

Las familias numerosas se clasifican en "general" o "especial" en función del número de hijos. Las generales son las que tienen "tres o cuatro hijos" y las especiales "cinco o más" o las que tienen cuatro en algunos casos. La ley equipara a las familias numerosas varios casos con menos hijos, como las que estén formadas "por uno o dos progenitores con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de los hijos sea discapacitado", recuerdan en la web de la asociación de familias numerosas de Aragón 3ymás.

En la declaración de la Renta se podrán aplicar la subida completa de la deducción por familia numerosa, de hasta 600 euros adicionales "por cada uno de los hijos a partir del cual se exceda el número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial", explican desde el colectivo de técnicos de Hacienda, Gestha.

Los técnicos recuerdan que el importe de estas deducciones es de 1.200 euros anuales, o de 100 euros al mes si se solicita anticipadamente, salvo para las familias numerosas de categoría especial, que reciben 2.400 euros al año.

Si durante el año pasado se solicitó cobrar la deducción en forma de anticipo, no se podrán desgravar ahora las citadas cantidades.

No es compatible si también se es monoparental

En este ejercicio también se contempla la deducción de 1.200 euros anuales para familia monoparental, la que esté formada por un cónyuge separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos.

Gestha detalla que las deducciones son compatibles entre sí, salvo las de familia numerosa y las de familia monoparental con dos hijos. La asociación pone como ejemplo que una familia numerosa estándar con un hijo con discapacidad cobraría 2.400 euros al año.

Además, "si en una familia numerosa uno de los progenitores trabaja (es preciso cotizar a la Seguridad Social), pero si no tiene que presentar declaración al ganar menos de 22.000 euros al año, puede ceder el derecho a deducción al otro progenitor y evitar el trámite de la declaración". En estos casos no tendría obligación de hacer la Renta por no rebasar el límite fijado para un solo pagador.

