Los ‘makers’ de Tarazona cubren las necesidades de pantallas protectoras en la comarca

El movimiento solidario puesto en marcha en Tarazona para fabricar pantallas protectoras para los sanitarios ha logrado cubrir las necesidades básicas iniciales en la comarca gracias a particulares y establecimientos que las han creado con sus impresoras 3D.

Desde la tienda Ecomputer aseguran haber fabricado más de 50 con la colaboración de la papelería Moncayo y el turiasonense Daniel Sánchez cuenta que ya ha realizado “entre 150 y 200 unidades”. “Tuve que parar varios días por la falta de material, pero ya he recibido el pedido y me he puesto a fabricar de nuevo”, dice Sánchez.

Se ha creado un grupo de unas cinco personas o establecimientos que se ha coordinado para fabricar los EPI o equipos de protección individual y distribuirlos por todas las residencias de la comarca, el centro de salud de Tarazona, la Policía Local turiasonense y el hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra). “Ya no hay tanta demanda en nuestra zona de este tipo de protección porque las necesidades iniciales ya están cubiertas, aunque se mantiene la producción”, confirman los ‘makers’ locales.

Más información Abren una plataforma de donaciones en Huesca para comprar 6.000 mascarillas

También la empresa Tarplas ubicada en el polígono industrial turiasonense fabricó más de un millar pantallas protectoras realizadas con el propio material que tenía en sus instalaciones. Distribuyó algunas por Tarazona y comarca, pero la mayoría se destinaron a hospitales grandes donde la necesidad es mayor.

Como explica en uno de sus artículos el turiasonense Víctor Pérez, responsable de la página www.creacion3d.com, todas aquellas personas con impresora 3D que quieran colaborar en esta crisis generada por el coronavirus tienen diferentes opciones a su alcance. “Hay equipos de personas trabajando en nuevos diseños o replicando otros, como es el caso de los respiradores impresos en 3D o piezas para otros dispositivos médicos. Este tipo de piezas las pueden crear personas con un manejo experto de los equipos de impresión 3D. Si no eres un gran experto, hay otras piezas más sencillas de crear como las viseras para las pantallas de protección, o piezas para abrir las puertas sin tocarlas”, indica Pérez.

Más información Coser y donar: la moda se remanga ante el coronavirus

Mascarillas y batas

Además de los EPI, en la comarca, Cruz Roja Tarazona ha recogido más de 4.000 mascarillas de tela confeccionadas por cientos de personas de diferentes localidades de la comarca. Por el momento, existe una amplia reserva de mascarillas, que se están repartiendo a residencias, centro de salud, ayuntamientos, empresas, o particulares.

Ahora las necesidades se centran en la fabricación de batas de plástico impermeables. Cruz Roja necesita donaciones de bolsas de basura grandes, sacos de plástico y materiales similares para hacerlas, así como personas que quieran colaborar fabricando dichas batas.

El Ayuntamiento de Tarazona, en una decisión tomada con el acuerdo de todos los grupos municipales, ha adquirido material de protección para los sanitarios del centro de salud y el personal de las residencias de la zona. Ayer jueves la coordinadora del centro de salud recibió todo el material, que será repartido según las diferentes necesidades. Los productos adquiridos son un millar de batas, otras mil mascarillas y un millar de guantes desechables.

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.