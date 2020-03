¿A dónde van las mascarillas de tela?

Las máquinas de coser de muchos hogares y empresas no dan abasto desde hace unas semanas. Extender la tela, dibujar, cortar, enhebrar la aguja y pisar el pedal. Miles de mascarillas se confeccionan en estos talleres de costura improvisados en dormitorios y salones. Ese es el origen, pero ¿dónde terminan estos elementos de protección?

En unas ocasiones son las propias costureras las encargadas de llevarlas hasta la puerta de su destino, como hospitales, ayuntamientos, residencias o cuarteles. También mensajeros que se prestan voluntarios o anónimos. A las tres vías ha recurrido Gloria, de una mercería de Miralbueno de Zaragoza, de donde ya han salido 4.000 mascarillas desde que se decretó el estado de alarma. Ahora también se afana en coser batas.

Las mascarillas de tela deben tener un gramaje específico, además de ser de algodón 100%. Las que llegan al Hospital Miguel Servet de fuera se higienizan y, si no son adecuadas para el trabajo directo con enfermos o posibles casos porque no cumplen las condiciones requeridas, se derivan, por ejemplo, a servicios sociales entre otros lugares. Este centro hospitalario cuenta con un área de costura que ha confeccionado mascarillas desde que comenzó la epidemia hasta hace unos días. Esa producción ha sido de unas 800 mascarillas al día, ya que trabajaban las 24 horas. Ahora se emplean en coser ropa para el hospital de campaña que se ha instalado en el la sala Multiusos de la capital aragonesa. Incluso, estas mascarillas se han compartido con algunos centros de salud. "Estas piezas de tela no son de protección, sino que sirven para no contagiar en caso de que se haya contraído coronavirus", apuntan fuentes del Miguel Servet.

Según el testimonio de trabajadores de varios hospitales de Aragón, estas mascarillas de tela se utilizan a diario, "sobre todo por los sanitarios que no están en contacto directo con los pacientes de covid-19 diagnosticado". Es decir, para personal de administración o sanitarios de otras plantas que trabajan con personas que no han dado positivo en coronavirus, aunque pueden ser asintomáticas. Unos departamentos que, dada la escasez, no se abastecen de mascarillas FFP2, las que más protección ofrecen.

A pesar de sustituir a las quirúrgicas, los profesionales no las suelen utilizar solas, sino que las colocan debajo de otras mascarillas, las máscaras o las pantallas con el objetivo de contar con una barrera más fuerte.

Desde los hospitales aragoneses han agradecido los gestos artesanales, pero han reclamado más medidas de seguridad: "Estamos en la primera línea de batalla sin escudo. Esta situación es más seria que pedir mascarillas de tela", recordó hace unos días una enfermera de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca.

"Es una manera de reciclar más los pocos equipos de los que disponemos"

El uso de mascarillas de tela es una forma de que esos "escasos recursos" -tal y como califican los sanitarios- con los que cuentan los hospitales puedan ser aprovechados de nuevo. "Lo hacemos así para que puedan aguantar más tiempo las otras protecciones, para que tengan más usos", señala una trabajadora del Hospital Clínico de Zaragoza. "Es una manera de reciclar más los pocos equipos de los que disponemos", añade una facultativa del mismo centro hospitalario y que también prefiere mantenerse en el anonimato.

La técnica de doble mascarillas se comparte en residencias de ancianos, donde también han llegado estas medidas de protección realizadas con la buena voluntad de la ciudadanía. A la lista de agentes que hacen uso de las mascarillas de tela se suman voluntarios de entidades como Cruz Roja o Protección Civil, algunas confeccionadas por conventos. Desde varios hospitales de Aragón señalan que ahora, además de las mascarillas o las batas, la necesidad son las calzas para los pies.

