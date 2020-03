Miralbueno se vuelca en la confección de EPIs contra el coronavirus

Al otro lado del teléfono, Gloria Lafuente da indicaciones sobre el remate de una costura. “Aquí tendría que quedar de una anchura de 35, ¿vale? Perdona, dime, dime”. Gloria ha transformado su mercería, –cerrada desde el día 14 como todo el comercio no esencial– en un pequeño gran centro logístico de confección, recogida y distribución de equipos de protección individual. Abre cada mañana de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 con este fin exclusivo, y los miércoles también está de 17.00 a 19.00; la dirección, Juan Bautista Labaña 4, local 1, barrio de Miralbueno.

“Nada más cerrar ya pensé en la posibilidad de hacer mascarillas y convocar a más gente que pudiese sumarse. Probé varios formatos; cuando me enteré de que el Clínico daba telas para estos fines, fui a recogerlas y les enseñé lo que había hecho; me dijeron que no valían para UCI, pero sí para el resto del personal. Con el grupo Entre Costuras y el uso del Facebook fuimos corriendo la voz y el barrio entero se volcó; luego también apareció gente de Valdefierro, Casablanca, el Actur... cuando se acabaron las telas, llamé a la SER y pedimos sábanas viejas a la gente; contamos con un voluntario de DHL, Marius, autorizado a circular estos días, que nos ayuda con las recogidas y reparto. Radiotaxi también se ha ofrecido a ayudar; tienen voluntarios que vendrían también a ayudar al reparto”.

Ahora, batas

Gloria describe el reto actual. Ahora hemos empezado con las batas quirúrgicas, llevamos desde este fin de semana. Se han repartido a todos los hospitales de Zaragoza, varios centros de salud, residencias... hemos entregado ya 4.500 mascarillas, y las batas las cosemos con bolsas de basura donadas por Envico, aplicando puntada larga para que no se rompan”. Su amiga Mari Nieves Rubio ha grabado un tutorial en vídeo para inspirar a nuevas voluntarias.

Las batas de la mercería de Miralbueno ya han llegado a la UCI del Servet y a la del Clínico. “Preparo paqueticos con el nombre del centro y las unidades; ayer –por este lunes– también entregamos 200 mascarillas para Policía Nacional, y 500 para la DGA. El apoyo de Marius y los taxis es fundamental, porque cuando nos movemos otros nos pueden parar; de hecho, a mí me pararon, pero expliqué que iba a casa de una señora mayor a buscar mascarillas, con la máxima protección, y no hubo problemas; no queríamos que tuviese que moverse ella... y vaya, seguimos cosiendo. Todo el tiempo que haga falta”.

El barrio, volcado

La Asociación Santa Bárbara de Miralbueno está ayudando muchísimo en el empeño iniciado por su vecina mercera y sustentado en el esfuerzo común.

La UME se vuelca en el apoyo a varias residencias de San Mateo

Este lunes, un operativo de 15 personas de la UME –con el brigada Alberto Bueno al mando– se desdobló en el auxilio de tres centros residenciales de San Mateo de Gállego: la residencia La Sabina (con 28 residentes de la tercera edad y que ha registrado varios positivos por Covid-19, atendidos en el Royo Villanova), la residencia El Agua Salada (centrada en el apoyo a discapacitados, con 14 usuarios) y el Centro Ocupacional de discapacidad, cerrado desde el comienzo de la crisis del coronavirus. En este último punto reciben terapia ocupacional los internos de la residencia y discapacitados del Bajo Gallego que se desplazan al centro todos los días: un total de 29 usuarios.

La UME, en tareas de auxilio en San Mateo de Gállego

El grupo punk-folk Los Draps lanza desde Peñarroya de Tastavins una canción dedicada a la epidemia del coronavirus con un enfoque irreverente y contestatario. La banda ha grabado el audiovisual desde el confinamiento y cada integrante ha realizado su aportación musical desde casa, además de incorporar imágenes en las que expresa cómo vive este periodo de encierro domiciliario. La canción, que ha empezado a ‘rular’ por las redes sociales, se titula ‘Infectats’ y está interpretada en catalán. “S’ha propagat una pandèmia/ torna la vida a la caverna”, advierten en la letra. Reconocen que llevan el encierro “como buenamente” pueden.

Miembro del grupo turolense Draps

