"Aprovecho las rebajas para comprar ropa que necesito, pero no llevo un presupuesto"

El día después de Reyes siempre ha marcado el inicio de las rebajas y aunque ahora ya no es una fecha oficial y muchos comercios se adelantan unos días, sigue atrayendo a cientos de personas a las puertas de El Corte Inglés y otros establecimientos desde primera hora de la mañana. A las 10.00 abren los comercios y desde entonces hay un goteo constante de personas en los comercios de toda la ciudad. Y aunque la gran mayoría llegan a las tiendas teniendo claro qué es lo que van a adquirir, muchos aseguran no llevar un presupuesto cerrado. Desde las organizaciones de consumidores siempre recuerdan la importancia de saber qué es lo que se va a comprar y de establecer un presupuesto. Además de comparar distintos establecimientos.

Más información Comienza el periodo de rebajas 2020: de El Corte Inglés a Massimo Dutti

La estampa vivida este martes no ha sido diferente. Desde primera hora de la mañana los establecimientos, con sus carteles de rebajas que en algunas ocasiones ascienden al 70%, han ido recibiendo clientes en Zaragoza. No obstante, el volumen de interesados se espera que sea inferior al del año pasado, cuando este día fue festivo. "Esperamos unas compras más escalonadas y que la mayor afluencia se produzca el fin de semana, ya que el domingo abrimos", ha especificado Isabel Paricio, directora de comunicación de El Corte Inglés en Aragón. Desde su perspectiva, lo que más se adquiere en estas jornadas son prendas de ropa, con un auge de la ropa deportiva e incluso de la tecnología.

Aún así, ha sido un ir y venir de personas. "Aprovecho para comprar ropa que necesito como un pantalón, un jersey y unos calcetines", ha explicado Raquel D. , quién ha asegurado que ya lo tenía todo mirado. Aunque no cuenta con un presupuesto marcado para esta actividad, explica que desde que la rebajas se extienden durante toda la Navidad, hay que "dosificar las compras". Por su parte, Eva Hernández ha intentado adquirir unos zapatos, pero no ha tenido suerte. "No había mi talla", ha lamentado.

Santiago Cajal, que ha adquirido una gorra, también acudía con las ideas claras. Y aunque de momento no tiene previsión de realizar más compras durante estas jornadas, tampoco lo descarta. "Siempre hace ilusión hacer adquisiciones a un buen precio", ha reconocido. Mónica C. había hecho un estudio de mercado previo a las rebajas: "He mirado ya por internet lo que necesito y he comprobado que había tallas". De este modo, aprovechará el tiempo y el presupuesto para comparar ropa a sus hijos.

Devolución de los regalos de Reyes

Esta jornada también está marcada por la devolución de algunos regalos con los que los Reyes Magos no han acertado. Repartir presentes por toda la geografía en una sola noche es una tarea ardua que no siempre termina con el resultado deseado, por lo que algunos han aprovechado este primer día de rebajas para realizar devoluciones. "Hoy vengo a cambiar unos regalos y con el dinero vendré otro día a comprar alguna cosa de rebajas. Necesito unos vaqueros y una camiseta", ha detallado Diego Barcelona.

Rebajas adelantadas

El periodo de rebajas ya no está establecido por ley, por lo que los comercios tienen libre capacidad de decidir cuándo hacen descuentos. De hecho, muchos adelantan las ofertas a después del día de Navidad o al primer día del año. No obstante, algunas cadenas como Inditex o los pequeños comercios mantienen la tradición.

Además, aquellos que ya cuentan con descuentos, los amplían desde este martes en las tiendas físicas, aunque la mayoría ya lo hicieron el lunes en su versión 'online'. "En El Corte Inglés pusimos las rebajas a las 9.00 del día 6 de enero", ha especificado Paricio. Al mismo tiempo ha destacado que estas adquisiciones suponen un 8% del total de ventas de este comercio.

Para evitar sorpresas, en estos momentos suele ser importante seguir ciertas recomendaciones distribuidas por la Unión de Consumidores de Aragón. Entre ellas destaca la importancia de planificar qué es lo que se desea adquirir y marcar un presupuesto. Asimismo, puntualizan la importancia de compara precios en diversos establecimientos, certificar la calidad de los productos y conocer las condiciones de devolución de cada comercio. Recuerdan que los comercios deben admitir las tarjetas de crédito sin recargo alguno y piden a los clientes que exijan el justificante de compra correspondiente y el sellado de la garantía.

Las rebajas generarán más de 4.700 contratos

Las rebajas de enero y febrero generará, según la empresa de recursos humanos Randstad, más de 4.700 contratos laborales en Aragón. Esto supone un 5,2% más que el año pasado. Este incremento se sitúa 3,1 puntos porcentuales por encima de la media nacional y supone el séptimo año de aumentos ininterrumpidos en la región.

Las tres provincias registran un incremento superior que la media nacional. Huesca (13%) es la provincia que más crece, seguida de Teruel (6%) y finalmente, Zaragoza (4,1%). En términos absolutos, Zaragoza será la provincia en la que más contratos se firmen (3.850). En Huesca (570) y en Teruel (290) se firmarán menos de 1.000 contratos.