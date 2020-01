Cinexin, Gusiluz, Tragabolas… Juguetes que marcaron una época

1

Gusiluz

Con el tiempo y la distancia, eso de abrazar a un gusano que emite rayos de luz quizá no parezca lo más ortodoxo, pero pocos eran los niños de los 80 que no dormían junto a uno de estos plecuhes. Los detractores de los Gusiluz dirán que parece una criatura extraída de Chernobyl, pues incluso tenía dos caras distintas: una de día y otra nocturna. Los defensores de estos simpáticos bichos contestan que son todo un icono de los 80 y que su éxito es tal que no han dejado de fabricarse y de reinventarse.