Las tradicionales rebajas de enero comienzan 'oficialmente' este martes 7 de enero, aunque desde hace varios años muchas empresas han decidido adelantarlas para adaptarse a la proliferación de fenómenos como el Black Friday.

Entre las empresas que empezarán las rebajas en la fecha tradicional se encuentra El Corte Inglés, que las ha fijado entre el 7 de enero y el 29 de febrero.

El grupo Inditex, propietario de Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius, también ha optado por la fecha habitual y desde este martes colgarán los carteles de rebajas en sus tiendas.

No obstante, los clientes que tengan la aplicación de las distintas enseñas del grupo y los que opten por hacer compras por internet podrán acceder a las rebajas desde esta misma tarde.

Sin embargo, marcas como H&M han iniciado ya los descuentos. La empresa sueca empezó su primera etapa de rebajas el día 2 de este mes, a la que seguirán otras de forma sucesiva.

En la misma línea, la firma de moda española Mango empezó sus rebajas el 2 de enero y las prolongará hasta el 1 de marzo, "hasta agotar existencias", tanto en la tienda física como en la página web.

El grupo Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret y Fifty) también se ha adelantado al periodo tradicional y ha comenzado con los descuentos en Springfield y Womens'secret el 1 de enero en la página web y en tienda física el día 2 de enero.

Según un informe de la empresa tecnofinanciera Fintonic, Inditex será el grupo de distribución textil que más venderá en estas rebajas.

Fintonic calcula que los españoles destinarán una media de 82 euros a comprar en las firmas del grupo gallego.

A Inditex le seguirán Primark y Kiabi, con 34 euros de gasto medio, respectivamente; Mango, con 33 euros; C&A, con 28 euros; y H&M, con 27 euros.

El sector del comercio afronta las rebajas de enero con moderado optimismo, pero consciente de la pérdida de fuerza de este periodo por la cercanía de fenómenos como el Black Friday y el Ciber Lunes o los descuentos previos a la Navidad, que cada vez ganan más peso.

Es lo que piensa, por ejemplo, la Confederación Española de Comercio, que espera elevar sus ventas un 2% durante las rebajas de invierno respecto al año anterior.

Sin embargo, fuentes de la patronal de la gran distribución Anged han subrayado que las rebajas siguen siendo importantes para los consumidores y para las empresas, que pueden liquidar el "stock" de final de temporada.

Según Anged, el sector textil está experimentando "cambios muy profundos" porque su evolución ya no depende de un "periodo obligatorio" de rebajas y porque su actividad está influida por circunstancias como la irrupción del comercio por internet o por el tiempo atmosférico, que hacen que no haya solo dos temporadas, "sino muchas colecciones", lo que exige a los comerciantes contar con más periodos para dar salida a las existencias.

En cualquier caso, la temporada de rebajas tendrá un impacto positivo en la contratación. Adecco calcula que generará 125.000 nuevos contratos, un 5,6 % más que en el mismo periodo del año anterior, cifra que Randstad eleva a 163.000, un 2,1 % más que en 2019.

Cuánto se espera que se gasten los aragoneses en las rebajas de invierno

Los aragoneses gastarán una media de 304 euros en las rebajas de invierno, según el informe 'Rebajas 2020' que ha realizado Bnext. La cifra de gasto en Aragón supera casi en un 48% el gasto medio de España, que se encuentra en torno a los 206 euros. En el ámbito nacional, el estudio de Bnext afirma que este año el gasto se ha cuadriplicado con respecto al pasado, cuando se elevó a 63 euros por persona.