Los problemas de comprar como mascotas especies exóticas invasoras

Coincidiendo con fechas en las que los animales de compañía pueden convertirse en un regalo navideño, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una campaña de difusión para informar sobre los problemas que puede acarrear la compra de mascotas "exóticas". El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha editado un tríptico con recomendaciones entre las que incluye "no tirar restos de la limpieza de tu acuario por el desagüe ni a los ríos" ni adquirir especies calificadas como invasoras. Desde el Gobierno se aconseja que si se piensa en comprar un animal exótico se haga "en tiendas especializadas e informarse bien de las posibles mascotas y sus necesidades para cuidarlas mejor y proteger el medio ambiente".

El Gobierno de Aragón recuerda que el comercio de animales de compañía "contribuye a la llegada de un gran número de especies exóticas y que, estas pueden convertirse en un grave problema para la conservación de la biodiversidad, causando daños al medio ambiente, a otras especies o a las actividades humanas".

Nuevo catálogo

El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras incluía ya desde 2013 especies que hasta entonces podían mantenerse como mascotas, pero dejó de estar autorizada su comercialización, siendo además obligatorio registrar (comunicar) la tenencia de los ejemplares que ya estaban en posesión de los particulares. Se incluían aquí especies como el galápago de Florida, la cotorra gris argentina, la cotorra de Kramer, el mapache, el coatí, las ardillas exóticas, el erizo pigmeo o pequeños pájaros como los pico de coral. La nueva actualización del Catálogo, fechada en marzo de 2019, ha incluido cuatro nuevas especies, algunas de ellas relativamente frecuentes entre los amantes de las mascotas exóticas: la serpiente pitón real (Python regius), el varano del desierto o varano terrestre africano (Varanus exanthematicus), el galápago de la península de Florida (Pseudemys peninsularis) y el cerdo vietnamita (Sus scrofa domestica raza vietnamita).

Cabe recordar que para todas las especies incluidas en el Catálogo de especies exóticas invasoras está prohibido su comercio, reproducción, cesión y posesión, entre otras cuestiones. Pero si un particular adquirió el ejemplar antes de su inclusión en el Catálogo (antes del 4 de agosto de 2013 para la mayoría de especies catalogadas, o del 31 de marzo de 2019 para las cuatro incorporadas recientemente), este puede ser mantenido como animal de compañía, pero, eso sí, sin cederlo y evitando su reproducción, e informando a la administración autonómica antes de finalizar el año 2021.

Para ello, se debe cumplimentar y remitir al Gobierno de Aragón un formulario de declaración responsable, adjuntando una foto genérica y otra de detalle del animal. Solo en el caso de mamíferos y aves de cierto tamaño, el animal deberá identificarse mediante un microchip y su correspondiente registro como animal de compañía a través de un centro veterinario. El formulario está disponible en la página web https://www.aragon.es/en/-/-que-hacer-con-mi-mascota-invasora-, donde figura toda la información. También puede solicitarse información en la dirección de correo electrónico invasoras@aragón.es.

Sanciones de 3.000 a 2 millones de euros

En el caso de que alguien no desee o no pueda conservar su mascota exótica invasora por la razón que sea, esta nunca debe liberarse al medio natural. No solo porque se trata de una acción ilegal, considerada como una infracción administrativa grave o muy grave (que puede acarrear sanciones superiores a los 3.000 y de hasta a 2 millones de euros según sus consecuencias), sino porque estas especies pueden causar graves perjuicios al medio ambiente, a la economía o la salud humana.

Por otra parte, en muchos casos la liberación de mascotas habituadas a la cautividad y a los cuidados de sus dueños, suele tener efectos muy negativos para los propios ejemplares liberados. De este modo, la labor de “buen samaritano” que aparentemente se persigue con la puesta en libertad en el medio natural de estos ejemplares, es en realidad poco efectiva, cuando no claramente contraproducente.

Para estos casos existen centros de recepción y recogida de animales, información sobre los cuales se facilita en la información que se divulga desde el Departamento, desde la Unidad verde del Ayuntamiento de Zaragoza, o el Centro de Protección Animal también de Zaragoza, y hasta las perreras de las Diputaciones Provinciales. La llamada a los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, o al SEPRONA de la Guardia Civil, también resulta efectiva ante el hallazgo de mascotas exóticas. Por su parte el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca, o el Acuario de Zaragoza, actúan también como centro de recepción, pero solo en el caso de galápagos exóticos (básicamente tortugas de Florida).

En la campaña también se incluye información sobre el nuevo plazo dado por la modificación de del Real Decreto que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras y que amplía hasta el 1 de enero de 2022 el periodo para poder comunicar a la administración autonómica la posesión de ejemplares de especies incluías en dicho catálogo.

