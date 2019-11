Las elecciones en Cuarte de Huerva: "Otras generales me parecen una tomadura de pelo"

Telas de araña, calabazas naranjas, momias, calaveras o sombreros de bruja decoran todavía los escaparates de algunos establecimientos de Cuarte de Huerva. Tras esos vestigios de Halloween se disfraza el interés por las próximas elecciones generales que dicen tener sus vecinos. Esta localidad zaragozana, que supera los 13.000 habitantes (ha aumentado su población en 11.300 habitantes en los últimos 20 años), tiene la media de edad más joven de Aragón: 33,5 años.

Ese número, que desvela el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), se traslada a sus calles. Pese a las obligaciones laborales y el horario escolar, este lunes por la mañana el bulevar de esta localidad zaragozana era una amalgama de veinteañeros tomando café en las terrazas, pocos jubilados, jóvenes haciendo la compra en el comercio de proximidad o familias de paseo con sus niños.

Es el caso de la pequeña Manuela, que disfrutaba de las zonas verdes junto a sus padres, Manuel Castellot y Beatriz Bernal. Cuando se les pregunta por las próximas elecciones Beatriz es tajante: "A nivel nacional es un aburrimiento. Votas, no sale nada, vuelves a votar, te ofrecen lo mismo y te das cuenta de que todo sigue igual". Esta pareja dice que ha perdido la ilusión por los comicios, aunque antes les interesase la política. Uno de los motivos que acusan estos ciudadanos es la falta de consenso. "Me parecen una tomadura de pelo, estamos muy engañados", sentencia Lorena Sánchez, una gallega que reside en Cuarte desde hace un par de años. Su amiga Susana Contreras le apoya: "La gente está un poco harta. Se habla mucho de política, pero nos estamos empezando a cansar". "No puede ser que partidos con ideologías tan parecidas no hayan podido pactar -manifiesta Manuel Castellot-. Han estado pensando en sus intereses en lugar de trabajar por la sociedad y nuestras preocupaciones ciudadanas del día a día".

Si los vecinos de Cuarte ocuparan los sillones del Congreso de los Diputados tienen claro los problemas en los que pondrían el foco. Sergio Blanco, un cuartano de 25 años, destaca el precio de los alquileres. "Estamos pagando unas tasas en una vivienda que no va a ser para nosotros. Sin embargo, no podemos dar el paso de comprar un piso, aunque tengamos un trabajo fijo", confiesa Sergio. Varios vecinos repiten este argumento y coinciden en que el alquiler medio de un piso de dos habitaciones en Cuarte es de unos 600 euros, incluso rozando los 700. Esos precios conviven con el incremento del número de viviendas en la localidad, de nuevo en crecimiento desde 2015. En marzo de este año, según datos del Ayuntamiento, había más de 200 viviendas en construcción.

Manuel Castellot, con su hija en brazos, suma un nueva preocupación: "la desaceleración económica". A estos asuntos se añade el trabajo de los jóvenes de forma rotunda. Beatriz Bernal mira a las nuevas generaciones, a su hija Manuela: "Me gustaría que tenga las mismas oportunidades que nosotros y que la formación le sirva para algo más". "He estudiado mucho y al final he tenido que trabajar en algo diferente para poder formar una familia", agrega. "Es muy difícil promocionar laboralmente", comenta Blanco bajo el porche.

Los problemas se escuchan en la calle y en los comercios. Sonia Beatove, desde el otro lado del mostrador de la frutería propone "una regulación de la inmigración" y sus clientas suman la "seguridad en las calles".

Al pie de debate

A pesar de ese hartazgo, están pendientes de los debates. Aunque, en general, la mayoría de los vecinos consultados reconoce estar haciendo un seguimiento menor que en las elecciones del pasado 28 de abril. Los resultados de ese día en Cuarte dieron la mayoría a Ciudadanos con 1.953 votos (28,26%), seguido de las 1.516 papeletas que obtuvo Vox (21,93%) y por delante de PSOE con 1.468 sobres a favor (21,24%).

El lunes se sabrá si esos resultados se repiten o si se modifican ante la segunda oportunidad de entrar a la Moncloa en este año.