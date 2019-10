"Pago 1.200 euros al año de ICA por regar mi parcela"

María, nombre ficticio, paga más de 1.200 euros al año de ICA por regar su parcela, situada en la urbanización Virgen de la Columna de El Burgo de Ebro. Cada seis meses llega a su casa un recibo de unos 800 euros. Alrededor de 200, explica, corresponden al consumo real y los 600 restantes, a este impuesto.

Las 60 familias que viven de forma permanente en esta urbanización, compuesta por 239 parcelas, comparten este mismo problema, que ya ha sido puesto en conocimiento del Justicia de Aragón. En 2016, cuenta María, comenzaron a recibir liquidaciones con carácter retroactivo que se remontaban a 2010. Esto ha generado a la comunidad una deuda de 877.000 euros. "Actualmente está paralizada. Tenemos que ir recurriendo cada una de las liquidaciones y ya hemos llegado al contencioso", explica.

Semejantes cuantías han hecho que muchos de estos vecinos hayan dejado de regar. "Hay gente que incluso está pensando en ponerse césped artificial o, directamente, echar cemento", añade.

María asegura no entender esta situación, ya que la urbanización tiene dos redes de agua completamente diferenciadas. "Hay una de agua potable y otra, que viene del Canal Imperial, que es totalmente independiente y que va a una balsa de acopio", señala. Esta última, resalta la propietaria, "no produce aguas residuales".

Los afectados se reunieron tanto con la anterior directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, como con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona. "Defienden que el ICA grava cualquier uso de agua, pero nosotros, teniendo en cuenta lo que dice la ley, entendemos que si no produces aguas residuales no se da el hecho imponible", señala. A su entender, el actual ICA "no respeta el principio de quien contamina, paga". "En nuestro caso, ha hecho inviable el poder regar", afirma.