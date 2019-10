La RAPA insta a la DGA a frenar el cobro del ICA y anuncia protestas

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) instó este martes al presidente autonómico, Javier Lambán, a frenar el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que volverá a girarse en unos días en Zaragoza. "En su mano está parar este despropósito e impulsar una solución justa", aseguró su presidente, Enrique Gracia. También urgió al resto de grupos parlamentarios a activar "de una vez" la reforma de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón y a respaldar una moratoria en el pago del ICA, ya que, como recordó, la sustitución de este tributo aparece reflejada en el acuerdo de gobernabilidad firmado por PSOE, Podemos, CHA y PAR en agosto. "Si para el día 17 se ha empezado a cobrar plantearemos movilizaciones intensas y contundentes que se activarán al máximo de cara a la campaña electoral", anunció.

El colectivo se reunió el lunes con_Podemos y ha mantenido conversaciones con CHA e IU. Su objetivo es urgir a los partidos afines a la reforma del ICA a "presionar cuanto esté en su mano" para lograr la moratoria que en su día exigió la formación morada.

También ha solicitado una reunión con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón –a quien ayer exigieron que "si no ayuda, no sea un obstáculo en la búsqueda de una solución para el cobro de este impuesto en Zaragoza"–, y a la nueva directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), la ex número dos de Hacienda, Dolores Fornals.

La agrupación quiere que se aclare si el cobro del recibo de 2018 es un "regalo envenenado" de la anterior directora o si Fornals "avala esta política". "Queremos trasladarle nuestra postura y explicarle nuestras propuestas en relación al ICA y al Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Esperamos que sea más receptiva que Inés Torralba", dijo.

Gracia confía en que las fiestas del Pilar sirvan al Ejecutivo autonómico "para reflexionar". En su opinión, "no es verdad" que el Gobierno cometa prevaricación si no gira el recibo, ya que la Administración tendría hasta "cuatro años para hacer efectivo el pago". "Si había voluntad de hacer una reforma no tenía ningún sentido iniciar el cobro. No habría ningún problema en esperar unas semanas o unos meses y activar ya la reforma", afirmó.

La RAPA teme que la decisión del Gobierno aragonés signifique "que no hay una intención real de abordar un cambio de calado" y que en realidad se pretendan "impulsar modificaciones menores que mantengan la sustancia del modelo actual".

