Los aprobados en las oposiciones de educación varían del 36 al 100% según el tribunal examinador

Más de un millar de profesores se incorporarán de manera definitiva a las aulas aragonesas durante el curso 2019-2020. Lo harán tras haber superado el concurso-oposición que comenzó el pasado 22 de junio y que en estos días se encuentra en su última fase: la adjudicación de plazas. Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. De hecho, más de 700 aspirantes lograron superar la fase de oposición, pero debido al concurso no podrán conseguir una plaza fija. Otros muchos se han quedado por el camino. Y a pesar de que en esta ocasión no ha habido grandes quejas por el tipo de preguntas ni por la dificultad de las pruebas; sí que ha habido cierto descontento por la disparidad en el porcentaje de aprobados de cada tribunal.

Cada tribunal es soberano y, por lo tanto, no hay ninguna irregularidad por que en unos solo aprueben un tercio de los presentados y en otros, el 100% consigan superar la prueba. Sin embargo, estas diferencias siempre quedarán en el anecdotario de muchos opositores. Los casos más llamativos se dan en las especialidades de Infantil y Primaria, siendo la primera la que más quejas ha despertado. Según los datos publicados por el Gobierno de Aragón, de los casi 2.200 opositores, poco más de un 30% (unos 660) pasaron la primera fase. El proceso selectivo para docentes está formado por una parte teórica y otra práctica, por lo que suele ser en la primera donde se realiza la mayor “criba”. Finalmente, 488 maestros superaron la segunda prueba (práctica); lo que supone más del 70% de los que habían llegado hasta este punto.

Y ahí es donde se registran las mayores diferencias. Un total de 27 tribunales tenían la labor de examinar a estos 660 docentes. Ante esta diversidad de examinadores, las variaciones en las notas han sido destacadas. Mientras que en un tribunal suspendieron más del 60% de los opositores, hasta en tres consiguieron aprobar el 100%. Unas discrepancias que han sido criticadas por algunos maestros quienes, aunque saben que esta práctica no vulnera ningún aspecto legal, informaron a los sindicatos.

Desde el departamento de Educación, Cultura y Deporte especifican que los tribunales son autónomos, “pero ha habido una coordinación”. Respecto al caso concreto de Educación Infantil, reconocen que existen estas diferencias y lo atribuyen a que se trata de la especialidad más numerosa y, por ende, con más tribunales. Esto provocaría que pudiera haber más oscilaciones entre ellos. No hay que olvidar que se presentaron cerca de 2.200 maestros y que había 230 plazas en juego. Por cada vacante había más de 9,5 docentes, la ratio más alta de todo este proceso selectivo.

En Primaria, aunque menos criticada, también se ha producido alguna diferencia llamativa. Al igual que sus homólogos de Infantil, ha habido hasta tres tribunales que han aprobado la segunda parte de la prueba a todos lo que se habían presentado. Sin embargo, no hay un tribunal con excesivos suspensos: un 40% es la cifra más elevada. De media, más del 80% de los que pasaron la primera fase finalizaron el proceso de manera positiva. Otra con importantes diferencias es Pedagogía Terapéutica, cuyo porcentaje de aprobados oscila entre el 95 y 55%, dependiendo del tribunal.

Incluso en especialidades menos demandas ocurre: uno de los tribunales de Diseño Gráfico tiene un índice de aprobados en la segunda prueba del 87,5%, mientras que el otro es de 37,5%. En Audición y Lenguaje el volumen de aprobados entre un tribunal y otro oscila entre el 85 y el 42%. El resto de especialidades tienen diferencias menos significativas. Así en Educación Física, el tribunal con mayor porcentaje de aprobados tiene más de un 92% y el que menos, un 67%; en Inglés varía del 92 al 59% y en Música, del 69 al 45%.

Francés de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y Lenguaje Musical tampoco registran diferencias excesivamente llamativas y más si tenemos en cuenta el reducido volumen de personas que llegaron a la segunda prueba: 22 y 19 respectivamente. Los tribunales que examinaban a los maestros de Francés tampoco variaron mucho. En Oboe, Percusión, Trombón y Medios informáticos solo había un tribunal.

Final del proceso

Desde hace quince días, todos los aspirantes a las 1.041 vacantes (991 para maestros y 50 de régimen especial) conocen sus notas y ya saben si tendrán un puesto fijo en septiembre. Tras presentar la documentación pertinente, este lunes se publicó el listado de vacantes disponibles para realizar las prácticas. Hasta este miércoles a las 14.00, todos los aprobados elegirán su próximo destino en riguroso orden de puntuación.

Posteriormente, aquellos que sean considerados aptos, serán nombrados funcionarios de carrera. Este nombramiento tendrá efectos a partir del 1 de septiembre de 2020. Para obtener el primer destino definitivo deberán participar con carácter obligatorio en la convocatoria del concurso de traslados.