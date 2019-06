Nervios e ilusión eran dos sentimientos que se entremezclaban este sábado a primera hora de la mañana entre los miles de aspirantes (se han inscrito más de 9.000 personas) que se apiñaban a las entradas de las 19 sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel en las que se celebran las mayores oposiciones al cuerpo de maestros de la Comunidad de la historia. Motivos para estar casi histéricos tenían, porque están en juego 991 plazas para maestros y otras 50 de régimen especial que, en caso de aprobar, les garantiza esa estabilidad laboral para lo que algunos llevan años estudiando. De ilusión ha hablado también esta mañana el secretario general técnico de Educación de la DGA, Felipe Faci, quien se ha acercado a la Facultad de Educación de la capital aragonesa, donde estaba previsto que 900 candidatos se examinaran, a dar el pistoletazo de salida a esta convocatoria multitudinaria.

“Voy a todas porque este año hay muchas opciones con tantas plazas”, decía a las 8.30 Paula Bailón, de 24 años y natural de Munébrega, a las puertas de la Facultad de Educación. Desde hace dos años imparte religión y está en el comedor de un colegio de Zaragoza y su sueño es lograr una de las 230 plazas de Infantil. “Me las he preparado a fondo en una academia, porque creo que te facilita muchos las cosas, ya que te garantizan todos los materiales que necesitas y ganas tiempo. Hay días en los que he llegado a estudiar 12 horas. Sé que sobre todo me voy a poner nerviosa a la hora de leerlo”, explicaba.

Desde Valencia se ha desplazado Cristina Muñoz, de 31 años, que ya da clases de Infantil en una escuela pública desde hace tres años. “Vengo tranquilo porque mi objetivo era obligarme a repasar los temas comunes a todas las comunidades. Hice las de la Comunidad Valenciana el año pasado y no hay otras hasta 2021, por lo que esto es una forma de seguir trabajando el temario. De hecho, de legislación aragonesa no me he mirado nada”, contaba mientras esperaba que se abrieran las puertas. Aunque la mayoría de las comunidades se ponen de acuerdo en el calendario de oposiciones para evitar el 'efecto llamada' entre unos y otras, en esta ocasión Valencia celebra las de Secundaria.

Un 67% de los aspirantes se han presentado al primer examen de las oposiciones docentes, según los datos provisionales hechos públicos por el Gobierno aragonés. En el caso del cuerpo de maestros este porcentaje ha sido de un 65,2% y en las especialidades de régimen especial (inglés y francés en la Escuela Oficial de Idiomas, diseño gráfico, medios informáticos, oboe, percusión, trombón y lenguaje musical) ha alcanzado un 68,6%.

Un total de 10.120 personas aspiran a su plaza de maestros o de régimen especial, en unas oposiciones que Felipe Faci, secretario general de Educación del Gobierno de Aragón, ha calificado de "históricas" por la oferta de empleos dada. Un total de 10.120 personas aspiran a su plaza de maestros o de régimen especial, en unas oposiciones que Felipe Faci, secretario general de Educación del Gobierno de Aragón, ha calificado de "históricas" por la oferta de empleos dada.

Un dispositivo de 700 personas trabajando

Unas 700 personas están trabajando hoy en el dispositivo humano que atiende las 19 sedes donde se están celebrando los ejercicios, por la mañana la parte teórica y por la tarde, a partir de las 16.00, la práctica. Hay que tener en cuenta que se han constituido 119 tribunales, en cada uno de los cuales hay cinco personas, además de personal de las propias instalaciones, vigilancia y seguridad.

De hecho, la entrada de los opositores a la Facultad de Educación se ha convertido en una especie de ‘free tour’. En el acceso se ha ido llamando por separado a los grupos de los convocados en cada uno de los nueve tribunales constituidos en este recinto. Luego, cada uno de los presidentes de estos, con el número correspondiente al suyo escrito bien visible en una cartulina, los guiaban hacia el lugar en el que les tocaba hacer el examen. Una forma de que todo el mundo llegara correctamente y a tiempo al sitio que le tocaba.

El secretario general técnico de Educación compartía a su manera la “ilusión” de los opositores. “También es un día de ilusión para el Gobierno aragonés porque se cumple el compromiso adquirido al inicio de legislatura de consolidar el empleo y darle estabilidad al profesorado”, ha asegurado. Asimismo, ha recordado que a lo largo de estos cuatro años se han consolidado 3.000 plazas de empleo público docente. “Creemos que es un hito histórico porque nunca antes se habían ofertado tantas plazas en el sistema educativo aragonés”, ha recalcado.

En cuanto a las adaptaciones de estos exámenes, Faci ha comentado que por primera vez existe la posibilidad de retrasarlo a embarazadas que “por prescripción médica o por otros motivos no pueden hacerlo”. De momento hay tres mujeres en esta situación, aunque a última podría haberse sumado alguna más. Se presentarán a un ejercicio distinto antes de que termine el proceso de lectura, que se llevará a cabo en las próximas dos semanas. Otra circunstancia que puede motivar un cambio de estas características es el credo religioso, como son los adventistas que guardan el sábado como día del señor.