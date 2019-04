Más de 11.000 profesores aspiran a una de las 1.041 vacantes que oferta la DGA

La oposición de educación volverán a tener miles de candidatos. Según se ha publicado este miércoles en el el Boletín Oficial de Aragón (BOA), un total de 11.069 profesores (entre el turno libre, discapacidad, acceso a cuerpo de grado superior, adquisición de nuevas especialidades, víctimas del terrorismo y de violencia de género de las diferentes especialidades) aspiran a una de las 1.041 plazas que oferta el Gobierno de Aragón. Por su parte, 489 personas han resultado provisionalmente excluidas de este proceso selectivo.

Estos aspirantes tienen un plazo de cinco días hábiles (contados a partir de este jueves) para que, a través de la aplicación informática habilitada, puedan subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. “Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales deberán ponerlo de manifiesto en el mismo plazo y a través de la aplicación informática habilitada”, puntualiza la publicación oficial.

Por especialidades, los docentes de Educación Infantil son los que han registrado un mayor número de solicitudes (2.689) para ocupar alguna de las 230 vacantes. Sin embargo, no son los que tendrán más competencia para acceder a una plaza; puesto que por cada una de las 150 plazas de maestro de Educación Primaria se han presentado 15 solicitudes (hasta sumar un total de 2.262 interesados). Dentro de las especialidades de maestro también ha tenido una demanda importante la asignatura de Inglés, con 1.452 aspirantes a una de las 200 vacantes, y la de Educación Física, con 1.192 candidatos para 150 plazas. El resto se dividen de la siguiente manera: Pedagogía Terapéutica (1.079 maestros admitidos), Audición y Lenguaje (610), Música (402) y Francés (241).

El cuerpo de enseñanzas de régimen especial también cuenta con numerosos interesados. De hecho, todas las especialidades tienen más de 15 candidatos por vacante, hasta superar los 55 en el caso de Diseño Gráfico. Un total de 220 profesores están interesados en impartir esta materia para la que solo se ofertan cuatro plazas. Para dar clases de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) se han inscrito 435 personas y para impartir docencia de Francés hay 159 candidatos. El resto de especialidades se dividen entre Lenguaje Musical (106 aspirantes), Oboe (40), Percusión (28), Trombón (48) y Medios Informáticos (106).

Cabe destacar que al examen del 22 de junio no se presentarán todos estos candidatos, bien porque no hayan preparado la prueba o porque una misma persona se encuentre apuntada en varias especialidades. Según han explicado en varias ocasiones desde los sindicatos educativos, si una titulación te habilita para dar clases en una asignatura, “con solo estar apuntado en la oposición (y haber pagado las correspondientes tasas), te incluyen en las listas de interinos (por si finalmente no se obtiene plaza en la rama deseada)”. Por ello, puede haber personas que estén en dos especialidades diferentes. Además, algunos candidatos han podido inscribirse en varias comunidades autónomas y, al realizar todas ellas el examen en la misma fecha, solo podrán acudir a una convocatoria.

El 50% de los aspirantes se presentan por primera vez

Alrededor del 50% de las solicitudes admitidas de maestros corresponden a nuevos aspirantes, es decir, personas que no estaban inscritas en el departamento de Educación del Gobierno de Aragón (antes de este proceso selectivo no se habían presentado a otros y tampoco habían participado en ampliaciones de listas). En algunas especialidades, como en Educación Primaria se llega a superar el 66% de los admitidos. Audición y Lenguaje también cuenta con un volumen importante de nuevos candidatos: un 60%. Por el contrario, otros tienen un índice inferior a la media: en Música y Francés no se llega al 30%.

Esta situación ya se produjo el año pasado en la convocatoria de Secundaria y Formación Profesional. Al tratarse de procesos selectivos tan voluminosos y realizados después de años en los que se habían sacado pocas plazas o incluso ninguna, se percibe un incremento importante de nuevos docentes. La previsión es que durante el próximo año se vuelvan a convocar plazas de Secundaria y algunas especialidades de FP. Sin embargo, con las elecciones generales y autonómicas de por medio, esta convocatoria todavía no está detallada.

¿Dónde son los exámenes?

El proceso selectivo comenzará para todos los aspirantes el sábado 22 de junio. Posteriormente, según vayan pasando a las siguientes fases, se irán anunciando las correspondientes fechas. De momento, el departamento de Educación, Cultura y Deporte ya ha anunciado las respectivas sedes. En Huesca se examinarán de Educación Primaria (150 plazas), Francés (40), Pedagogía Terapéutica (110) y Música (51). En Teruel serán las pruebas de Inglés (200), Educación Física (150) y Audición y Lenguaje (60). Finalmente, en Zaragoza tendrán lugar las especialidades de Educación Infantil (230), Francés (10) e Inglés (20) de la Escuela Oficial de Idiomas, Oboe (2), Percusión (1), Trombón (1), Lenguaje Musical (5), Diseño Gráfico (4) y Medios Informáticos (5).