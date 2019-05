Las penalizaciones en la oposición de educación: tres puntos menos por escribir más de la cuenta

Los interinos de Aragón están inmersos en los exámenes de recuperación, las actas de final de curso y, por supuesto, las cientos de páginas de apuntes con las que esperan conseguir una de las 1.041 plazas que oferta el Gobierno de Aragón. A menos de un mes para que comience el proceso selectivo, el departamento dirigido por Mayte Pérez ha publicado los criterios de calificación detallados y las penalizaciones correspondientes cuando no se sigue una norma, como puede ser que la extensión de la unidad didáctica tenga más páginas de las marcadas. Hasta las oposiciones celebradas el año pasado, el Ejecutivo autonómico nunca había publicado estos criterios, con los que el docente ya puede familiarizarse y tener muy en cuenta cuando realice las pruebas y entregue la documentación correspondiente.

Estos requisitos son iguales tanto para los maestros como para los profesores de la Escuela de Idiomas (EOI) o del área de Música y Artes Escénicas. De este modo, aquel docente que no enumere o relacione las unidades didácticas en la programación perderá un punto; mientras que si presenta menos del mínimo marcado en cada especialidad o más del máximo le restarán un total de cuatro puntos. Por ejemplo, los maestros de Educación Infantil tendrán que tener entre 10 y 15 proyectos de trabajo, los mismos que en Primaria, Educación Física o Música. Por el contrario, para la EOI, Oboe, Trombón o Lenguaje Musical deben ser entre 10 y 12 unidades didácticas.

Tendrán tres puntos de penalización los opositores cuyo programa tenga más de 60 páginas (excluidos anexos, portada y contraportada), presenten este documento en un formato diferente a DIN-A4, no respete el interlineado 1,5 y la tipografía utilizada no sea Arial 10.

Cuando el docente se presente para la especialidad de inglés y francés (tanto en Maestros como en la EOI), deberá redactar la programación didáctica en este idioma. Si puntualmente incluye alguna palabra en otra lengua, a la calificación obtenida se le restará un punto. En el caso de que directamente se redacte de forma parcial o íntegra en castellano, tendrá cero puntos en la exposición de la programación didáctica.

También tendrán una valoración de cero (tanto en la programación didáctica o el programa de intervención como en la unidad o la actuación) aquellos que no las presenten en papel, no se correspondan con la especialidad a la que se oposita o presenten contenidos que no tienen carácter personal y/o individual. En el caso de que no se entregue la programación en plazo, "se entenderá que el aspirante renuncia a presentarse a la segunda parte de la prueba".

Las partes de la oposición

La oposición se divide en dos apartados: la prueba de conocimientos y la de aptitudes pedagógicas y técnicas (subdivididas cada una de ellas en otros dos apartados). Para pasar de la prueba de conocimientos a la de aptitudes es necesario obtener, al menos, 5 puntos (de 10) en la primera (compuesta por una parte práctica y otra de desarrollo del tema).

La calificación final de las aptitudes pedagógicas se pondera con el 40% de la nota de la programación didáctica y el 60% de la calificación de la unidad didáctica. Los opositores tienen 20 minutos para defender la programación didáctica. Seguidamente, disponen de una hora y cuarto para preparar la unidad didáctica, 40 minutos para exponerla y 15 para debatirla.

¿Dónde son los exámenes?

El proceso selectivo comenzará para todos los aspirantes el sábado 22 de junio. Posteriormente, según vayan pasando a las siguientes fases, se irán anunciando las correspondientes fechas. Las respectivas sedes se conocen desde hace varios meses. En Huesca se examinarán de Educación Primaria (150 plazas), Francés (40), Pedagogía Terapéutica (110) y Música (51). En Teruel serán las pruebas de Inglés (200), Educación Física (150) y Audición y Lenguaje (60). Finalmente, en Zaragoza tendrán lugar las especialidades de Educación Infantil (230 plazas), Francés (10) e Inglés (20) de la Escuela Oficial de Idiomas, Oboe (2), Percusión (1), Trombón (1), Lenguaje Musical (5), Diseño Gráfico (4) y Medios Informáticos (5).

Los tribunales, en marcha

Esta semana se han llevado a cabo los actos de constitución tribunales, a excepción de las especialidades de Trombón y Percusión, que tendrá lugar el próximo viernes 7 de junio. Los miembros del tribunal son elegidos por sorteo entre los funcionarios de carrera en activo en la especialidad y aquellos que aunque no la tengan activada, estén habilitados para ejercerla. Cuando no son para Maestros también se valora la inclusión de secretarios, jefes de estudios y directores y, en el caso de que se agoten todos los funcionarios en lista, se podrá llamar a funcionarios de especialidades afines.

En términos generales, en el sorteo han estado excluidos aquellos que están de año sabático, servicios especiales, excedencias, asesores con funciones en el mes de julio, jubilaciones voluntarias y forzosas, dispensas sindicales, equipos directivos (solo en maestros) o que ya hayan participado activamente en tribunales en los últimos cuatro años.

Los docentes con reducciones de jornada a partir del 30%, licencias sin sueldos, incapacidades temporales o permisos de paternidad y lactancia pueden presentar alegaciones para ser excluidos. El 50% de los elegidos tiene que tener como destino la localidad en la que se realiza el examen, el 25% tienen que estar destinados en esa provincia y el 25% restante pueden acudir del resto de Aragón.