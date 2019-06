El Gobierno de Aragón rectifica y permitirá la duplicidad de carreras universitarias

El Gobierno de Aragón rectificará y permitirá la duplicidad de carreras universitarias tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que anula el veto impuesto por el Ejecutivo de Javier Lambán en 2016 por "vulnerar" la autonomía de la Universidad San Jorge (USJ).

El secretario general técnico de Innovación, Investigación y Universidad en funciones, Fernando Beltrán, confirmó ayer que el Gobierno "acatará la sentencia" y que "en cuanto comiencen las sesiones ordinarias de las Cortes" se buscará el camino "más oportuno y rápido" para retroceder y "volver al punto de partida".

La polémica se originó en 2015 cuando el Ejecutivo PP-PAR, liderado por Luisa Fernanda Rudi, autorizó a la Universidad San Jorge a impartir los grados de Educación Infantil y Primaria, que ya ofertaban los campus públicos de las tres provincias. Ya con el Gobierno PSOE-CHA, que descartó revocar inmediatamente la autorización al desaconsejarlo un informe jurídico, Podemos logró integrar la cláusula de la no duplicidad en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad. Pero para entonces, el primer curso de ambos grados ya estaba en marcha y los alumnos, matriculados.

Al tratarse de una medida con rango de ley "solo podrá ser modificada por otra de las mismas características". Serán los letrados del Parlamento autonómico quienes tendrán que aclarar si podrá hacerse por la vía rápida o si, por el contrario, habrá que esperar a la publicación de las cuentas de 2020. "Es un tema de técnica jurídica", apuntó Beltrán.

Aseguró, en todo caso, que el fallo no tendrá ningún efecto "rompedor" a corto plazo, ya que la planificación del próximo curso "ya está hecha". "La Universidad San Jorge no se está planteando ahora mismo poner en marcha ninguna titulación ya consolidada en los campus de Huesca o de Teruel. Esto no va a romper la cordialidad que tenemos, hay tiempo suficiente para sentarse a hablar con las dos universidades", dijo. Los efectos serán, por tanto, a medio y largo plazo. "Habrá que ver qué titulaciones se plantean de cara al curso 2020-2021 y resolver las situaciones conforme sucedan. La tarea le corresponderá ya al próximo Gobierno", razonó.

"Satisfacción" en la San Jorge

NOTICIAS RELACIONADAS Autorizados los grados de Educación Infantil y Educación Primaria en la Universidad San Jorge

NOTICIAS RELACIONADAS La Universidad San Jorge insiste en la legalidad de la autorización de Magisterio

El rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez Caseiras, se mostró "muy satisfecho" por la decisión del Constitucional. "Hablamos de una cuestión que se había alargado muchísimos años y que se cierra definitivamente con esta sentencia", aseveró. En su opinión, la Justicia "sostiene la postura de la Universidad San Jorge". "Dice que teníamos autonomía para desarrollar nuestra oferta sin este condicionante", señaló. Confirmó, a este respecto, que el veto "ha afectado al desarrollo normal de la universidad en los últimos años". "En adelante seguiremos manteniendo la misma actitud y forma de trabajar", manifestó Pérez Caseiras.

Pese a no adelantar si, anulado el veto, se plantearán nuevos grados para ampliar la oferta formativa de cara al curso 2020-2021, sí confirmó que la Universidad analizará aquellas titulaciones que despierten mayor interés y demanda social, así como sus propios recursos y capacidades. "Actualmente no tenemos ninguna que esté ya para salir. En función de las circunstancias se harán las solicitudes pertinentes", agregó.

La intención: poner el foco en aquellas carreras "que hacen que decenas de estudiantes aragoneses salgan de la Comunidad".