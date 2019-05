Los candidatos dedicarán el sábado a la familia, tras quince días sin tiempo

Estar con la familia es lo que más han echado de menos los candidatos aragoneses que concurren a las próximas elecciones autonómicas y municipales y a la que dedicarán la jornada de reflexión de mañana sábado, pero también a dormir, disfrutar de tiempo libre y a tareas domésticas diversas.

Próximo al "agotamiento definitivo", el candidato a la reelección como presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confesado que utilizará la jornada de reflexión para "dormir todo lo que pueda", aunque también tiene otras tareas pendientes.

"Me imagino que mi mujer me mandará a comprar como todos los sábados", ha apuntado Lambán, quien también aprovechará para visitar a su padre, como suele hacer los fines de semana, y si no tiene la mente "oscurecida y perturbada por la campaña", tratará de continuar el libro que está leyendo en este momento: 'Una historia de España', de Arturo Pérez Reverte.

La candidata socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría, comenzará la jornada de reflexión con una visita a la exposición 'Mujeres fotógrafas' en la Lonja y, después leerá los periódicos "tranquilamente" en una terraza de la ciudad, si el tiempo acompaña.

Intentará descansar un poco y disfrutar de la presencia de su familia, especialmente de su hijo de cinco años, al que, según ha reconocido, prácticamente no ha visto durante la campaña. Por la tarde, viajará a su pueblo, La Zaida (Zaragoza), para estar con su familia y amigos.

El candidato del PP a presidir el Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, pasará la jornada de reflexión con su madre, seguro de que le da "más tranquilidad que la propia campaña", ha bromeado.

El compromiso de Jorge Azcón, aspirante a la Alcaldía de la capital aragonesa por el PP, es ir a ver el partido de Alevín preferente del Stadium Casablanca, donde juega uno de sus hijos. La candidata a la Alcaldía de Teruel, Emma Buj, por su parte, dedicará la jornada a la celebración de la primera comunión de su hijo pequeño.

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, pasará la jornada de reflexión en Valencia, en una jornada familiar, porque su hija pequeña participa allí en un concurso.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Elena Allué, aprovechará este sábado para "liberar estrés" y saldrá a correr por la ciudad, algo que no ha podido hacer en los quince días de campaña, además de disfrutar de su familia, a la que, ha asegurado, ha echado mucho de menos estas dos semanas y "se lo merecen".

La candidata de Podemos-Equo al Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha confesado que verá el último capítulo de Juego de Tronos, ya que con la campaña le ha resultado "imposible" hacerlo antes, y tras ello se marchará a su pueblo, Tarazona, para descansar y si el tiempo lo permite, pasear por el Moncayo con su perro.

Su compañera de partido y candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Violeta Barba, lo dedicará a estar con su pareja, con quien hace poco se casó, y con su familia y a hacer la compra, porque tiene la casa "bastante olvidada" por la campaña. Por la tarde, y si hace buen tiempo, saldrá a correr por la ribera del Ebro.

El candidato de Ciudadanos a presidir el Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, llevará a la familia a tomar el vermú por El Tubo, intentará relajarse y paseará a su perro.

La candidata a la Alcaldía de Zaragoza por Ciudadanos, Sara Fernández, recuperará el tiempo perdido estos días con su hija y su madre y con ellas visitará varias exposiciones por la mañana, tomará vermú y comerán, y por la tarde darán un paseo.

Los candidatos de CHA a la presidencia del Gobierno de Aragón y a la alcaldía de Zaragoza, José Luis Soro y Carmelo Asensio, respectivamente, dedicarán la jornada de reflexión a sus familias.

Soro ha asegurado que no tiene qué reflexionar porque tiene claro su voto "desde hace 33 años", y ha reconocido que lo que le "pide el cuerpo", después de muchas semanas estando muy poco con la familia, es estar con su mujer y sus hijos y pasar un día con la gente que más quiere.

Asensio se dedicará también al descanso y al relax. Se acercará al mercado agroecológico de la plaza del Pilar porque tiene la nevera "muy descuidada" y después se dedicará a disfrutar de su familia, a la que también tiene descuidada, y a los amigos para pasar una jornada descansado, relajado y preparado para el domingo que se presenta "lleno de emociones".

El candidato de IU al Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, viajará por la mañana a Ejea para ver y estar con sus familiares y amistades, y por la tarde asistirá a un concierto organizado en el barrio zaragozano de Torrero.

El alcalde de Zaragoza y candidato de ZEC a la reelección, Pedro Santisteve, encara la jornada de reflexión con tranquilidad, aunque ha confirmado que los miembros de su lista se dejarán ver por la calle. "Me quitaré de en medio, no me vais a ver, no os voy a dar nada de trabajo, con lo cual descansaréis todos de mí", ha bromeado.