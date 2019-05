Cerca de un tercio de los autónomos de Aragón tienen más de 55 años. Así se pone de relieve en los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y que corresponden al primer trimestre de 2019. Esta tendencia es nacional y aumenta con el paso del tiempo. Según estos informes, el peso que tienen aquellos trabajadores por cuenta propia más cercanos a la jubilación aumenta cada año cerca de un punto porcentual: del 27,7 a casi el 32% en un lustro.

En total, unos 19.500 autónomos están a menos de diez años de la jubilación. “El envejecimiento de la población es un problema de la sociedad que también repercute en los autónomos. Por ello, animamos a los jóvenes a que sean valientes y se conviertan en sus propios jefes y generen riqueza”, defiende Mayte Mazuelas, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Aragón.

Mazuelas explica que, además de ese envejecimiento general, muchas empresas tienen un problema de relevo generacional: “Los hijos no quieren continuar con el negocio familiar o simplemente no hay hijos. En esos casos, aunque el negocio funcione bien, se acaba cerrando”. Por ello, en varias ocasiones ha planteado tanto a los partidos de las Cortes de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza la posibilidad de crear una bolsa de relevo generacional. “En ella se anunciarían todos los negocios o empresas que funcionan y que cierran por retirada del dueño. Así los jóvenes podrían interesarse por ellos y no tendrían que empezar completamente de cero”, explica.

De este modo, la mercería, la verdulería o incluso la peluquería del barrio seguirían funcionando. En estas circunstancias, el futuro dueño podría continuar con el negocio tal y como está (se reducen algunos trámites como la puesta en marcha y la búsqueda de un local) o podría adaptarlo a sus necesidades. “Si compras una mercería tradicional, con botones y sus blondas, puedes adaptarla a la venta de lencería”, ejemplifica. Sin embargo, el proyecto no ha tenido respuesta por parte de las correspondientes administraciones. “Hay una clara falta de voluntad política con respecto al autónomo. En elecciones siempre nos nombran, pero después se olvidan”, sostiene.

Hoy en día, menos del 2% de los autónomos tienen hasta 25 años. Por su pare, alrededor del 22% tienen entre 25 y 39 años. El grueso de los trabajadores por cuenta propia tienen una edad comprendida entre 40 y 54 años. “La situación del autónomo es complicada”, reconoce Mazuelas, al tiempo que recuerda que la comunidad aragonesa ha perdido en los tres primeros meses del año a 2.523 trabajadores por cuenta propia. Este descenso se debe, entre otras cuestiones, a la regularización llevada a cabo por el Grupo Jorge de cerca de dos millares de autónomos.

“La inestabilidad política tampoco ayuda. Con las elecciones (tanto generales como autonómicas y municipales) se genera incertidumbre. Todo ello paraliza la contratación y la inversión”, explica Mazuelas. La presidenta de ATA Aragón subraya que hay nula voluntad política para incentivar la labor de los autónomos: “No se dan facilidades ni a los jóvenes ni a los que llevan años establecidos”. Al mismo tiempo que pide que, ya que no se facilitan las cosas, “al menos no pongan más dificultades”.

Entre sus solicitudes se encuentra la eliminación de trabas para emprender. “A veces se tiene un local montado y, por la falta de una firma, se está dos o tres semanas sin poder abrir. Existe mucha burocracia que ralentiza los procesos y hace que se pierda tiempo”, lamenta. Otra de sus propuestas es la puesta en marcha de políticas que bonifiquen la contratación: “Es más barato que pagar el subsidio del paro y otras ayudas similares. Además resulta mucho más útil para todos”.

Más de 50.000 autónomos jubilados

En Aragón hay un total de 75.275 pensionistas autónomos, de los cuales 50.034 tienen una pensión de jubilación, según los datos publicados por la Seguridad Social correspondientes al 1 de abril de 2019. Este colectivo percibe una pensión media de 801,03 euros; unos 570 euros menos que los acogidos al Régimen General, que cobran 1.372,63 euros de media. Esta diferencia se debe principalmente a que los autónomos cotizan por la base mínima (casi el 80%), lo que provoca que al llegar a la jubilación tengan menos ingresos.

El perfil del autónomo en Aragón es: varón, español, de entre 40 y 54 años, del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, que lleva 5 años o más en su negocio y que cotiza por la base mínima.