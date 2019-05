Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) continúan su expansión. El Gobierno de Aragón anunció recientemente las fechas para inscribirse en las pruebas de acceso y también las novedades de cara al curso 2019-2020. Entre ellas destaca la apertura de dos nuevas extensiones en la provincia de Zaragoza. Una de ellas se ubicará en el IES de Valdespartera y la otra en el municipio de La Puebla de Alfinden. En ambos casos se pone en marcha el nivel B1 de Inglés.

Actualmente existen cuatro sedes en Huesca (en Huesca, Monzón, Barbastro y Sabiñánigo), dos en Teruel (Teruel y Alcañiz) y seis en Zaragoza (dos en la capital aragonesa, Utebo, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Calatayud). Además hay 19 extensiones o aulas adicionales repartidas por todo el territorio aragonés: IES Pablo Gargallo, María Moliner, Valdespartera, La Puebla de Alfindén, Zuera, Pedrola, Benasque, Aínsa, Binéfar, Fraga, Jaca, Calamocha, Monreal, Utrillas, Caspe, Alcorisa, Andorra, Calanda y Valderrobres.

En todas ellas se imparten clases de inglés, llegando en tres (EOI nº1 de Zaragoza y Huesca y Teruel) a alcanzar el nivel C2, otra de las novedades de este año. Además, en C1 se puede obtener en Utebo, Calatayud, Ejea, Tarazona, Barbastro, Monzón, Sabiñánico, Alcañiz y en la Lázaro Carreter de Zaragoza.

El resto de idiomas están más dispersos: español, ruso y chino solo se estudian en Zaragoza, mientras que el catalán está disponible en Zaragoza, Monzón, Fraga y Alcañiz. El italiano se oferta en Zaragoza, Huesca y Teruel. Con más opciones parten el alemán (Zaragoza, Utebo, Calatayud, Tarazona, Huesca, Monzón, Teruel y Alcañiz) y el francés (Zaragoza, Zuera, Utebo, Calatayud, Ejea, Tarazona, Huesca, Barbastro, Monzón, Fraga, Sabiñánico, Jaca, Teruel, Calamocha, Utrillas, Alcañiz y Caspe).

¿Cuándo inscribirse?

Los alumnos que ya están inscritos en la escuela de idiomas y que aprueben el examen de junio, podrán realizar la matrícula del 26 de junio al 5 de julio. Por su parte, aquellos que hasta septiembre no consigan superar esta prueba, retrasarán esta inscripción al periodo comprendido entre el 6 y el 24 del citado mes.

En el caso de que se quiera inscribir por primera vez a alguna de las Escuelas Oficiales de Idiomas existen dos opciones: entrar directamente en el curso más bajo (A1) o realizar una prueba de clasificación para incorporarse al nivel correspondiente. En este supuesto, los plazos empiezan antes. Del 20 de agosto al 4 de septiembre se abre el periodo para inscribirse en la prueba de clasificación, que se realizará entre el 5 y el 18 de septiembre, dependiendo del idioma y del centro. Los resultados se publicarán antes del 20 de septiembre.

De este modo, la preinscripción para solicitar plaza en la escuela de idiomas se realiza entre el 6 y el 24 de septiembre. Un día después se publican las vacantes disponibles (tras eliminar aquellos puestos ya ocupados por los alumnos de la escuelas que han aprobado tanto en junio como en septiembre). Posteriormente, se realiza el sorteo (cuando haya más interesados que plazas) y la adjudicación de plazas.

La matricula se formalizará entre el 26 y el 30 septiembre. En octubre se publicarán las plazas residuales por si algún interesado se anima a matricularse en último momento. El acceso al nivel C2 de inglés está más limitado. De hecho, se especifica que si hay más solicitudes que plazas se adjudicarán en función de dos prioridades: ser profesor de un centro docente público o concertado no universitario y tener más de 18 años. Si hay empate, se realizará sorteo.

Cursos transitorios

El pasado curso, la EOI de Aragón puso en marcha una nueva organización de los niveles de cada idioma. Hasta entonces, la mayoría (inglés, francés, alemán, italiano, catalán y español como lengua extranjera) podían ofertar hasta siete cursos académicos: un año de A1, otro de A2, dos cursos para obtener el B1, otros dos para el B2 y uno adicional para alcanzar el C1. Con la nueva organización, que se puso en marcha en el curso 2018-2019, la EOI de Aragón se organizó del siguiente modo: tres años para cursar A1, A2 y B1 (es decir, uno para cada uno), dos cursos más para alcanzar el B2 y otros dos para lograr un C1. Además, a partir del próximo año académico oferta el nivel C2.

Esto supuso que algunos alumnos tuvieran que matricularse en cursos transitorios (solo hasta el próximo año: 2019-2020). Sin embargo, existen ciertas limitaciones “dado su carácter residual”. En alemán, catalán, inglés, francés e italiano no habrá grupos de 2º de intermedio con menos de 10 alumnos. Los estudiantes que superen este curso se podrán incorporar al B2.1 y los que no podrán incorporarse al B1. En chino tampoco podrá haber cursos transitorios con menos de una decena de interesados y cuando se supere el curso 3º de nivel Básico podrán acceder al B 1.1. El alumno que supere el curso 3º de nivel intermedio pasará al B2.1. Cuando no apruebe podrá incorporarse al A2 y B1.2 respectivamente.