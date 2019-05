Quejas por la coincidencia de las fechas de exámenes de la Evau y de la Escuela de Idiomas

Alumnos de 2º de bachiller han mostrado su malestar y preocupación por la coincidencia este año de la Evau (antigua selectividad) con algunos de los exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas. Es el caso de las pruebas del nivel intermedio (B1) de alemán, catalán, ruso e italiano y del nivel avanzado (C1) de catalán. Las fechas para presentarse a las pruebas escritas de estas lenguas coinciden con los días –4, 5 y 6 de junio– que la Universidad de Zaragoza ha fijado para los exámenes de la Evau, a los que cada año se presentan alrededor de 6.000 jóvenes de la Comunidad.

Profesores de las escuelas de idiomas consultados reconocieron que esta concurrencia se iba a producir, pero explicaron que era difícil evitar esas tres jornadas y no convocar en ellas pruebas escritas u orales. "Para poder fijar 14 exámenes en 10 días –argumentaron–, esas fechas de junio son claves". Recordaron que cada vez son más los idiomas que se imparten y más los grupos que se presentan a los exámenes de junio, por lo que para cumplir los plazos, tener las pruebas corregidas y las notas puestas deben emplear para exámenes los últimos días de mayo y la primera quincena de junio. Por no mencionar que la certificación de una lengua exige hacer pruebas orales y escritas, por lo que, en general, se necesitan varias jornadas.

Se evita poner inglés o francés

Aseguraron que intentan evitar que las pruebas de los idiomas más demandados y con mayor número de alumnos, como son inglés y francés, no coincidan con esos días, pero afirmaron que era imposible tener en cuenta todas las circunstancias de los estudiantes: "Cada vez es más frecuente que los jóvenes, además de su formación en el instituto o la Universidad, estudien otras enseñanzas como idiomas o música. Y a veces, es inevitable que coincidan los exámenes", afirmaron.

Desde la Universidad de Zaragoza, el responsable de la comisión organizadora de la Evau, Fernando Zulaica, explicó que tradicionalmente los ejercicios de la Evau comienzan el primer martes de junio (generalmente, entre el 4 y el 8). "Excepto cuando esa fecha cae en los primeros días del mes –como va a ocurrir el año próximo, que el primer martes es el día 2–, que lo retrasamos al segundo. En 2020 los exámenes de la Evau serán del 9 al 11 de junio".

Esta modificación, explicó Zulaica, trata de evitarles perjuicios a los alumnos de 2º de bachiller, dejarles margen para que hagan los exámenes del curso y puedan tener tiempo para preparar los ejercicios de la selectividad.

En cuanto a la queja por la coincidencia de las fechas de este año con algunos exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas, aseguró que a la Universidad de Zaragoza no había llegado ninguna protesta.

Búsqueda de alternativas

"Si algún alumno de bachiller plantea este problema trataríamos de darle una solución. Procuramos ser flexibles con estos casos –aseguró– y si los afectados no son muy numerosos, se pueden buscar alternativas y hacerles en otro momento la prueba que les coincide, como hacemos cuando un estudiante se pone enfermo o le surge un problema que le impide presentarse a los exámenes".

Sobre la polémica que se suscitó a principios de año por el adelanto del volcado de las notas de los alumnos de 2º de bachiller en la aplicación informática de la Universidad (la fecha se trasladó al 24 de mayo, cuando los directores de los centros contaban con tener de plazo hasta el día 29, como en otros ejercicios), Zulaica aseguró que esa fecha no era fija, sino una referencia. "Si algún centro educativo se retrasa y sus notas llegan el 27, no pasa nada –aseguró–. Los institutos que, por su organización, no puedan volcar las notas en esa fecha, que lo hagan unos días después. La Universidad suele ser flexible con estos plazos".