Las Escuelas de Idiomas de Aragón modificarán el orden de sus cursos este año

Tal y como confirman fuentes del departamento de Educación, Cultura y Deporte, en la actualidad la mayoría de los idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, catalán y español como lengua extranjera) pueden ofertar hasta siete cursos académicos: un año de A1, otro de A2, dos cursos para obtener el B1, otros dos para el B2 y uno adicional para alcanzar el C1. Con la nueva organización, que se pondrá en marcha el próximo curso académico, la EOI de Aragón se organizará del siguiente modo: tres años para cursar A1, A2 y B1 (es decir, uno para cada uno), dos cursos más para alcanzar el B2 y otro tanto para lograr un C1.

Además, incluye la opción de que las comunidades impartan clases para alcanzar el C2, con un año más de estudios lingüísticos. El proyecto de Orden aragonesa también contempla esta opción; aunque, de momento, no está previsto que se implante para el próximo curso. En estos momentos, el C1 solo se oferta en inglés, alemán, francés y catalán.

El Real Decreto da la opción de que tanto el nivel intermedio (B1 y B2) como el avanzado (C1 y C2) estén compuestos por tres o cuatro años respectivamente. En algunas comunidades se han decantado por esta segunda opción (cuatro cursos académicos), incrementando el tiempo que un estudiante debe dedicar a formarse en un idioma; por el contrario, el Gobierno de Aragón ha preferido optar por tres cursos, con la intención de mantener una estructura lo más similar posible a la que ya estaba implantada.

Otra de las cuestiones que incluye el Real Decreto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es que el límite máximo de cuatro años por intermedio o avanzado respectivamente puede ampliarse con uno más en el caso de árabe, chino, coreano, japonés y ruso. De hecho, en Aragón está previsto que en la estructura de chino y ruso se incorpore un año más tanto en intermedio como en avanzado (es decir, que cursar B1 y B2 tenga una duración de cuatro años. Lo mismo ocurrirá en C1 y C2).

De este modo, en chino la organización pasará de estar dividida en tres niveles de básico, tres de intermedio, dos de avanzado y uno de C1 (aunque en Aragón este último no está implantado) a dos de básico (A1 y A2), cuatro de intermedio (B1 y B2) y otros tantos de avanzado (C1 y C2). En ruso hay un cambio similar, pasando de dos años de básico, dos de intermedio, dos de avanzado y uno de C1 (este último tampoco se ha puesto en marcha) a dos de básico (A1 y A2), cuatro de intermedio (B1 y B2) y otros tanto de avanzado (C1 y C2).

Desde el sindicato de CC. OO. Aragón han expresado sus dudas respecto a esta nueva organización. “Si no se aumenta el cupo de docentes, puede que no se implanten todos los cursos o que se reduzca el número de grupos por cada uno; con lo cual se restringirán las posibilidad de elección de horario”, subrayan en un escrito elaborado recientemente. Por ello, han presentado varias alegaciones al proyecto de Orden y han sido el único sindicato que no ha votado a favor del informe de esta documento.

Curso transitorio

Este sindicato también considera problemática la implantación de medidas transitorias. Según el borrador, que se encuentra a disposición pública, tanto los alumnos que aprueben primero de nivel intermedio como los que tengan que repetir segundo podrán cursar segundo curso de intermedio (para finalizar el nivel en su plan). También existe la opción de que estos alumnos se incorporen directamente al plan nuevo.

No obstante, desde el Gobierno de Aragón recuerdan que esta opción solo estará disponible para los estudiantes actuales. “Los de nuevo ingreso accederán a la nueva ordenación propuesta por el departamento de Educación”, puntualizan. Desde CC. OO. recuerdan que esta opción provocará que en el nuevo curso de B1 pueda haber alumnos de hasta tres niveles diferentes, “lo que puede ser un caos”.

Los estudiantes de Bachillerato, sin acceso directo

Otro de los cambios más notables que se pondrá en marcha el próximo curso es que los alumnos que finalizan Bachillerato ya no podrán acceder directamente en el tercer curso de la EOI. Esta medida está incluida en el Real Decreto, por lo que las comunidades autónomas no tienen margen para regularlo. Sin embargo, desde el departamento de Educación, Cultura y Deporte recuerdan que con la implantación del nuevo modelo de bilingüismo (BRIT) se pretende que al terminar la ESO se obtenga un B2 en el idioma que se curse. De este modo, al realizar la prueba de acceso, un alumno que acaba de finalizar la Secundaría podría ser admitido en el cuarto o quinto curso de la EOI (dependiendo de los conocimientos adquiridos).