La DGA estudia implantar una extensión de la Escuela de Idiomas en el IES Valdespartera

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) podría contar el próximo año con una nueva extensión. El Gobierno de Aragón está estudiando la posibilidad de que en el IES Valdespartera se impartan clases de Inglés de la EOI a partir del curso 2019-2020. “Tras la puesta en marcha de una extensión en el IES Pablo Gargallo en San José, se nos ocurrió la opción de que el IES Valdespartera también podía albergar aulas de la EOI”, explican desde el AMPA del citado instituto. De este modo, colaboraron con la Asociación de Vecinos del barrio y presentaron la propuesta a la dirección del centro educativo.

“Nos parece muy buena idea y creemos que puede ser muy positivo tanto para el instituto como para el barrio”, sostienen desde la dirección del IES Valdespartera. El siguiente paso fue el Consejo Escolar, que aprobó la propuesta. “Tras tener el visto bueno de todas las partes, solicitamos una reunión con el Gobierno de Aragón y el secretario general, Felipe Faci, nos dijo que no habría problema en llevarlo a cabo”, puntualiza Adolfo Lahoz, presidente de la Asociación de Vecinos.

De momento, la intención es poner en marcha las clases de Inglés para el curso 2019-2020, aunque todavía no se ha concretado de qué niveles. “La idea es empezar por este idioma aunque esto no quiere decir que, con el paso del tiempo y dependiendo de la demanda, no se pueda ampliar a otras lenguas”, puntualizan desde el AMPA. Estas lecciones se espera que se impartan en horario de tarde, por lo que no habría problemas de espacio ni infraestructuras en el centro. El equipo directivo ha puntualizado que está “por la labor” de facilitar la organización dentro del instituto.

Tanto el AMPA del IES Valdespartera como la Asociación de Vecinos se han mostrado “satisfechos” por el esfuerzo realizado, ya que supondrá una importante mejora tanto para el barrio de Valdespartera como para toda la zona sur de Zaragoza; que hasta ahora no contaba con ninguna Escuela Oficial de Idiomas cercana. “Es una oferta educativa interesante, especialmente, ahora que es tan importante los conocimientos de idiomas. Además, beneficia a todos los ciudadanos de los distritos cercanos”, puntualiza Lahoz.

Ampliación de centros

En los últimos años el Gobierno de Aragón ha impulsado la creación de nuevas extensiones de las Escuelas Oficiales de Idiomas, así como la implantación de niveles más elevados, especialmente, para sus idiomas con más demanda. En la actualidad la EOI cuenta con cuatro sedes en Huesca (en Huesca, Monzón, Barbastro y Sabiñánigo), dos en Teruel (Teruel y Alcañiz) y seis en Zaragoza (dos en la capital aragonesa, Utebo, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Calatayud). Además hay 14 extensiones o aulas adicionales repartidas por todo el territorio aragonés: IES Pablo Gargallo, María Moliner, Zuera, Binéfar, Fraga, Jaca, Calamocha, Monreal, Utrillas, Caspe, Alcorisa, Andorra, Calanda y Valderrobres.

Tras el interés y predisposición mostrados por la opción de Valdespartera parece que esta oferta continuará ampliándose durante el próximo curso escolar. Asimismo, tampoco se descartan otras opciones respecto a la estructura o idiomas ofertados por esta institución académica. Recientemente se han añadido los niveles de C1 de Inglés, Alemán, Inglés y Catalá. Desde este curso el nivel C1 de Inglés ya se imparte en las 12 Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad. No obstante, la formación en Ruso, Chino y Español sigue limitada a las EOI de Zaragoza.

Aparte del crecimiento de la oferta, las escuelas de idiomas de Aragón también aumentarán el volumen de docentes con plaza fija de cara al próximo curso. El departamento de Educación, Cultura y Deporte ha incluido 20 plazas de Inglés y 10 de Francés en la convocatoria de oposiciones de este 2019. El plazo de presentación de solicitudes ya ha comenzado y las pruebas selectivas se iniciarán el próximo 22 de junio.