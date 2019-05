La Universidad de Zaragoza continúa ajustando su oferta para adaptarse de la mejor forma posible a las necesidades del alumnado. En el Consejo de Gobierno celebrado en febrero ya se constataron importantes cambio con las plazas disponibles para los alumnos que se incorporarán en el curso 2019-2020. Además, estos últimos días se han publicado nuevas autorizaciones del Gobierno de Aragón que podrían aumentar el número de vacantes disponibles. De este modo, a menos de un mes de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau), lo más llamativo es el incremento de plazas de Física, la implantación de dos dobles titulaciones y la reducción de vacantes en un total de seis grados.

Así, el grado en Física pasará de tener 72 vacantes a contar con, al menos, 82. Este fue el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno, pero la pasada semana el Gobierno de Aragón publicó la autorización para que el campus público aragonés pudiera ofertar hasta 85 vacantes de nuevo ingreso para el curso 2019-2020, todo ello, previo informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (Acpua). Desde la institución académica no confirman si finalmente se podrán poner en marcha estas vacantes, aunque sí que han asegurado las 82 ya publicadas. Según puntualizan, el envío de la modificación de la memoria (donde se incluyen las 85 vacantes) a la Acpua se aprobó el mismo día que la ampliación a 82; por lo que no se pudieron incluir estas tres plazas más. No obstante, recuerdan que la Universidad de Zaragoza siempre tiene un margen de ampliar hasta un 10% sobre la oferta de plazas acordadas.

Fuentes del vicerrectorado de Política Académica señalan que tanto la ampliación a 82 como la solicitud a 85 que se realizó posteriormente responden a “la demanda tanto social como de la comunidad universitaria por esa formación que, además, tiene un alto índice de empleabilidad”. Lo mismo ha ocurrido con Matemáticas. La titulación cuenta actualmente con 66 plazas, las mismas que en el curso 2018-2019. Sin embargo, el departamento de Innovación, Investigación y Universidad ya ha modificado la memoria de calidad de esta titulación para que pueda aumentar las plazas hasta 70. Todo ello, a partir del curso 2019-2020. Como en el caso anterior, de momento, la oferta asegurada es de 66.

Estos cambios se producen porque en los últimos años ha aumentado de manera significativa el número de interesados en ambas titulaciones. Según los datos de la Universidad de Zaragoza, en cinco años, el número de solicitudes para cursar Física ha pasado de menos de 360 a más de 550, lo que supone un 55% más. Todo ello ha conllevado a que la nota de corte se dispare y que en el curso 2018-2019 se sitúe por encima de los 11 puntos. Anteriormente sobraban vacantes. Matemáticas ha vivido una trayectoria similar: de 325 solicitudes a 581, casi un 80% más. La nota de corte aumenta y se sitúa en un 10,5.

Tal ha sido el interés despertado por los estudiantes y las empresas (no hay que olvidar la alta empleabilidad de estas titulaciones), que en el curso 2017-2018 la Universidad de Zaragoza implantó el doble grado de Física y Matemáticas (FisMat), con 10 vacantes. Cerca de 200 estudiantes se han interesado por este programa doble desde su puesta en marcha. La nota de corte asciende a un 13,429. En este misma línea sigue trabajando el campus público aragonés y para el próximo curso ya ha asegurado la puesta en marcha de otro doble grado en Zaragoza: Matemáticas e Ingeniería Informática que contará con 10 vacantes. El grado en Ingeniería Informática tiene actualmente una nota de corte de 9.765; mientras que hace en el curso 2014-2015 todos los interesados tenían plaza.

Por su parte, el próximo curso Huesca contará con su primer doble grado: Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10 plazas). Para hacerlo, el grado de Nutrición contará con 9 vacantes menos (de 65 a 56) y el de Deporte perderá otras 8 (de 70 a 62). Hasta ahora en la provincia oscense solo había un programa consecutivo en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que no es lo mismo que un doble grado. En septiembre, Ingeniería Agroalimentaría tendrá cinco alumnos menos: de 50 a 45.

Otros movimientos de vacantes

Para adecuar la oferta a la demanda, la institución académica también ha apostado por otros cambios: se ha reducido el número de plazas en Ciencias Ambientales (de 60 a 54), Geología (de 67 a 50) e Ingeniería Mecánica (de 240 a 228). Todas ellas tienen su explicación. En Ciencias Ambientales solo hubo 37 matriculados, una situación que se repetía por segundo año consecutivo, dejando casi la mitad de plazas sin cubrir. Geografía también lleva varios años con entre el 25 y el 50% de vacantes sin ocupar y hace más de cinco que Ingeniería Mecánica no llena todas las plazas. La oferta aprobada hubiera permitido la matrícula de todos los interesados del año pasado. En el lado opuesto, la titulación de Bellas Artes aumentará en 5 alumnos sus plazas disponibles, hasta alcanzar las 55. En el curso 2018-2019 se matricularon 49 estudiantes.

Acceso a la Universidad de Zaragoza

Para acceder a la Universidad de Zaragoza hay dos convocatorias: la ordinaria será el 4, 5 y 6 de junio; mientras que la extraordinaria se desarrollará los días 10, 11 y 12 de septiembre. El primer día se realizarán los exámenes de las materias comunes: Historia de España, Lengua e Inglés. En la segunda jornada están previstas las pruebas de Artes escénicas, Griego, Matemáticas, Economía de la empresa, Diseño, Geología, Alemán, Francés, Biología e Historia del Arte. Durante la última, se examinarán del resto de materias. Una vez terminada la Evau, los resultados se publicarán el 12 de junio o el 18 de septiembre, dependiendo de si se han presentado a la prueba ordinaria o a la extraordinaria.