El pasado 30 de abril, las tres provincias aragonesas celebraron el sorteo por el que eligieron a los 2.640 integrantes de las 880 mesas electorales que se distribuirán por toda la Comunidad el próximo 26 de mayo con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento europeo, autonómicas y municipales. Y como ya se sabe que formar parte de la mesa no es del gusto de todos (a pesar de los 65 euros y las horas que se permiten de ausencia al trabajo el día siguiente) estos días las diferentes juntas electorales de zona han recogido las excusas de los elegidos, que han dispuesto de siete días desde el recibo de la notificación para presentarlas.

Ser monja de clausura, tener más de 65 años, vivir en el extranjero, disponer de una beca Erasmus o tener una comunión son algunos de los motivos que se aceptan para dejar de desempeñar la labor de vocal o presidente en alguna mesa electoral. Además, algunas profesiones como bombero o periodista también pueden significar librarse del cargo. En este último caso, son los jefes de servicios informativos y los directores de medios de comunicación los que tienen una excusa justificada, pero el resto de los empleados deben cumplir con su obligación o presentar sus alegaciones. Y por intentarlo que no quede.

Destacado Los motivos para librarse de estar en una mesa electoral el 26 de mayo

La fotógrafa L.U. presentó el pasado martes su excusa para no ser vocal titular y ahora está a la espera del resultado. Tiene 30 años y con esta ya son tres las veces que le han tocado desempeñar ese mismo cargo en diferentes elecciones, por lo que este año reunió la documentación necesaria y se presentó en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza para iniciar el trámite. "Que te toqué una vez está bien, pero ya más me parece demasiado", explica la joven. Y es que, el sorteo es aleatorio y no entiende de repeticiones, aunque se puede recurrir el cargo si se ha formado parte de una mesa al menos en tres ocasiones en los últimos diez años.

En ocasiones, a algunos de los elegidos para formar parte de la mesa les sobran los motivos para recurrir el cargo, pero no el tiempo para poder hacerlo, como cuenta una joven zaragozana que ha sido elegida como presidenta. "Tengo lesiones cervicales y de espalda y además un hijo de cuatro años, pero para presentar toda la documentación y acudir al lugar en las horas que se establecen (en el caso de Zaragoza, de 9 a 13.30 en la Ciudad de la Justicia) pierdo un día entero de fiesta", explica.

Así que, la decisión de la joven será acudir al puesto el próximo 26 de mayo, eso sí, con su silla de casa al no poder "estar en las de los colegios electorales" y pensando en las cinco horas de libranza que tendrá el día siguiente en el trabajo "para descansar". "Aprovecharé también para ir al fisioterapeuta con el dinero que me den y así no sufro demasiado", cuenta.

Consulta aquí las últimas noticias sobre las elecciones europeas, autonómicas y municipales 2019.