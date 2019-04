Guadalaviar: visita a la noche de los 'mayos' y las 'mayas'

La noche del 30 de abril volverá a oírse cantar a los ‘mayos’ y las ‘mayas’ en la localidad de Guadalaviar, en plena Sierra de Albarracín. Una tradición ancestral que se mantiene en este pueblo en el qu#e habitualmente viven 240 habitantes, pero que se llena con los retornados cuando llegan momentos festivos especiales como esta celebración de los Mayos. Con la denominación de ‘mayos’ y ‘mayas’ se hacía referencia a los jóvenes solteros de ambos sexos (en la ‘primavera’ de la vida) que encontraban en estas celebraciones una excusa para relacionarse, frente a la rígida separación que existía en épocas antiguas. Aunque hace tiempo que se abandonó ese estilo de vida y ya no es necesario que un joven ronde a la chica que le gusta, se sigue manteniendo la tradición festiva. “Existen elementos que ahora nos pueden chocar, como que se sorteen los balcones a los que se va a cantar, es decir, las viviendas en las que viven las chicas, y que además, si tiene novio, este pague para que el otro ‘mayo’ no le ronde. En realidad, no era más que una excusa para sacar un poco de dinero para la comida popular que al día siguiente hacen todos juntos”, dice el alcalde de Guadalaviar, Rufo Soriano.

Esta fiesta tradicional es un buen momento para conocer Guadalaviar, con su casco urbano de claro perfil serrano, su interesante Museo de la Trashumancia y las innumerables fuentes y arroyos naturales que manan en su entorno. Guadalaviar mantiene inmutable la celebración de los mayos en la noche del 30 de abril, y podemos aprovechar la visita a esta localidad para disfrutar al día siguiente, la jornada festiva del uno de mayo, de un poco de senderismo. Proponemos la ruta que lleva hasta la vecina localidad de Griegos, un recorrido de apenas 5 kms que pueden recorrerse en 1 h 20 min aproximadamente.

Ruta a Griegos

Se trata de una bonita etapa senderista que transcurre íntegramente por una pista forestal con gran atractivo, ya que atraviesa algunos de los montes más espectaculares de la comarca de la Sierra de Albarracín, como La Dehesa de Villar del Cobo o La Dehesa Boyal de Guadalaviar. Es una de las etapas más transitadas de la travesía GR 10.1 debido, sobre todo, a su escaso desnivel y a la corta distancia entre las poblaciones de Guadalaviar y Griegos. Con la llegada del buen tiempo no es difícil encontrase con numerosas personas recorriendo este trazado, ya sea andando, corriendo, a caballo o en bicicleta de montaña (BTT). Separándose unos cientos de metros del recorrido, por desvíos señalizados, se puede acceder a áreas recreativas y fuentes (como el Área Recreativa de La Malena o el Área Recreativa de La Fuente Coveta).Tanto al principio como al final de la etapa existe una valla metálica que obliga a abrir y cerrar la puerta cuando la traspasemos, ya que existe numeroso ganado vacuno y equino pastando en estos prados herbosos.

Al llegar a Griegos se puede visitar el museo de las mariposas, en el que están expuestas la mayoría de lepidópteros que habitan en la Sierra de Albarracín. Si tenemos tiempo y ganas, es muy recomendable la subida a la Muela de San Juan, desde donde se disfruta de unas magníficas vistas de Griegos y las dolinas del Villar. El regreso a Guadalaviar se produce por el mismo camino de la ida.